Kodak Moments crea e lancia un sito web di stampa fotografica online per Carrefour France

Kodak Moments amplia l’esperienza di acquisto multicanale per consentire ai consumatori di ordinare e ricevere prodotti fotografici personalizzati in linea con le loro esigenze

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Kodak Moments, tra i principali fornitori mondiali di prodotti e servizi fotografici, ha annunciato di aver ampliato la collaborazione con il distributore internazionale Carrefour in Francia. Le due aziende hanno lanciato un sito web fotografico multicanale progettato, amministrato e gestito interamente da Kodak Moments, in collaborazione con Carrefour per quanto riguarda co-branding e marketing.





Grazie al sito photo.carrefour.fr, curato da Kodak Moments, i consumatori ora possono scegliere tra numerosi prodotti fotografici personalizzati di qualità elevata, oltre a un’ampia gamma di stampe. Che si tratti di foto su tela, tazze, libri fotografici, poster, pannelli, stampa su acrilico o altro ancora, tutti i prodotti sono stampati e assemblati in Francia da team appassionati e impegnati, e sono il regalo perfetto per qualsiasi occasione.

Il sito web dedicato alla fotografia propone diverse opzioni per la consegna: a domicilio, con ritiro presso ipermercati selezionati o ancora nei chioschi Kodak Moments presso i punti vendita, entro un’ora (Click, Print & Collect). A tutte queste opzioni è possibile accedere direttamente da smartphone, desktop e tablet: un’esperienza di acquisto comoda e integrata.

“Kodak Moments è un brand innovativo che si impegna per soddisfare le esigenze dei consumatori offrendo la miglior esperienza possibile”, ha dichiarato la signora Pascale Philbert-Grondel, direttore commerciale di Kodak Moments per la regione Francia-Benelux. “Siamo orgogliosi di collaborare con Carrefour a un approccio globale per soddisfare le aspettative dei consumatori e migliorare l’esperienza di acquisto grazie a una strategia multicanale in grado di rispondere alla domanda con l’offerta di prodotti locali di qualità elevata per tutto l’anno”.

Questo sito completa un ecosistema a 360 gradi e rappresenta uno dei numerosi investimenti effettuati per migliorare l’offerta fotografica di Carrefour France nei prossimi mesi e anni.

I consumatori interessati possono provare il nuovo sito facendo clic QUI.

INFORMAZIONI SUL GRUPPO CARREFOUR

Forte di una rete multiformato di oltre 13.000 negozi in quasi 40 paesi, il gruppo Carrefour è tra i principali distributori mondiali di prodotti alimentari; nel 2021 ha registrato un fatturato di 81,2 miliardi di euro. Con la sua rete di negozi integrati collaborano oltre 370.000 persone, che contribuiscono a fare di Carrefour il leader mondiale nella transizione alimentare per tutti, offrendo ogni giorno cibo di qualità, accessibile ovunque e a prezzi ragionevoli. Complessivamente sono più di 500.000 gli addetti che collaborano con Carrefour a livello internazionale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.carrefour.com e seguire l’azienda su Twitter (@GroupeCarrefour) e LinkedIn (Carrefour).

INFORMAZIONI SU KODAK MOMENTS

Kodak Moments è un leader nei prodotti e servizi fotografici per i distributori, i consumatori e le società di intrattenimento. I consumatori possono dare vita ai ricordi grazie a prodotti fotografici innovativi e di qualità elevata e a esperienze realmente significative. Con oltre 100.000 punti di contatto con i consumatori in 30 paesi del mondo, la nostra missione è essere il brand scelto dai consumatori per festeggiare e conservare i ricordi di una vita, dai grandi eventi ai momenti importanti di tutti i giorni.

© 2023 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. Il marchio commerciale e la veste grafica di Kodak sono utilizzati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Julieta Contento



Account Manager



jcontento@matternow.com