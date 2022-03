Kodak Moments annuncia il lancio della nuova pellicola Gold 200 in formato 120

ROCHESTER, New York–(BUSINESS WIRE)–Kodak Moments, un business di Kodak Alaris, continua ad ampliare il suo portafoglio di pellicole per foto a colori con il lancio della Kodak Professional Gold 200 in un nuovo formato 120 – una confezione Pro da 5 rullini per fotocamere di medio formato pensata per soddisfare la domanda esistente nel settore consumer.





“Il formato della pellicola 120 è stato lanciato nel 1901 per la fotocamera Brownie N. 2”, spiega Thomas Mooney, Manager Film Capture Products presso Kodak Moments. “Sebbene esista da 120 anni, rimane uno dei formati oggi più diffusi. Uno dei motivi principali della sua popolarità è il fatto che il negativo più grande può essere ingrandito in modo notevole senza andare a scapito della qualità dell’immagine. Questa rappresenta un’eccezionale opportunità per gli aspiranti fotografi che desiderano passare dal formato 35 mm a quello medio”.

La nuova Kodak Professional Gold 200 formato 120 è una pellicola per foto a colori per chi è alle prime armi, dal prezzo accessibile, che offre una combinazione ideale di colori saturi “caldi”, grana fine ed elevata nitidezza. È pensata per fotografi che scattano foto a qualsiasi livello alla luce del giorno e usando il flash.

A partire da oggi, la pellicola Gold 200 formato 120 è disponibile per distributori e rivenditori in tutto il mondo e sarà offerta a un prezzo del 25% inferiore rispetto alle pellicole comparabili PORTRA e EKTAR.

Per saperne di più visitare www.kodakprofessional.com

Seguici su Twitter @kodakprofilmbiz e Instagram @KodakProfessional



Scegli “Mi piace” su Facebook www.facebook.com/kodakprofessional

Kodak Moments è un’azienda che offre prodotti e servizi fotografici a punti vendita, consumatori e strutture per intrattenimento e leader mondiale nel settore. Ispiriamo le persone a riportare alla vita le loro memorie offrendo innovativi prodotti fotografici di alta qualità ed esperienze indimenticabili. Ci appoggiamo a oltre 100.000 touchpoint per consumatori in 30 paesi del mondo e la nostra mission consiste nell’essere la marca di elezione dei consumatori che desiderano celebrare e conservare le memorie della loro vita, dai grandi eventi ai momenti quotidiani che contano.

©2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. Il marchio di forma (“trade dress”) e il marchio di fabbrica Kodak sono utilizzati su licenza concessa da Eastman Kodak Company.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Emma Gielata



Account director



Kodakmoments@matternow.com