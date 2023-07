KnowBe4 e la famiglia Mitnick rendono omaggio alla vita e all’eredità di Kevin Mitnick

Kevin David Mitnick, 59 anni, è scomparso dopo una lotta contro il cancro durata un anno

TAMPA BAY, Fla. e LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–La Famiglia Mitnick e la KnowBe4 annunciano la scomparsa di Kevin Mitnick, 59 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro pancreatico durata 14 mesi. Kevin ha combattuto con coraggio per oltre un anno fino alla morte, sopravvenuta serenamente domenica 16 luglio 2023.









Kevin resterà sempre “l’hacker più famoso al mondo” ed era noto per l’intelligenza, lo humor e le straordinarie abilità tecnologiche, superate solo dal suo talento di primo “ingegnere sociale”. Ma soprattutto, Kevin è stato un marito affettuoso e devoto nei confronti della moglie, Kimberley, che gli è rimasta costantemente a fianco nella sua lotta contro il cancro. Kimberley è in attesa del primo figlio della coppia, che nascerà più avanti quest’anno.

Nel novembre 2011, Kevin è diventato il Chief Hacking Officer e proprietario di una quota di KnowBe4, fondata dall’amico intimo e socio Stu Sjouwerman, il quale ha commentato, “Kevin era un caro amico per me e per molti di noi qui a KnowBe4. È stato davvero un luminare nello sviluppo del settore della sicurezza informatica, ma, cosa ancora più importante, Kevin era una persona meravigliosa e ci mancherà moltissimo”.

Una commemorazione per Kevin si terrà a Las Vegas il 1° agosto 2023, dove verrà sepolto vicino alla madre e alla nonna in un cimitero ebraico locale, secondo la sua volontà. I dettagli della commemorazione verranno annunciati prossimamente, comprese le istruzioni per permettere ai tanti amici e colleghi di partecipare in modalità virtuale.

Per maggiori informazioni, contattare Kathy Wattman all’indirizzo pr@knowbe4.com | 727-474-9950.

Informazioni su KnowBe4

KnowBe4, fornitore della più grande piattaforma al mondo per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza e il phishing simulato, è utilizzato da oltre 60.000 aziende in tutto il mondo. Fondata dallo specialista in IT e sicurezza dei dati Stu Sjouwerman, KnowBe4 aiuta le organizzazioni ad affrontare l’elemento umano della sicurezza aumentando la consapevolezza di ransomware, frodi del CEO e altre tattiche di ingegneria sociale attraverso un nuovo approccio all’educazione alla sicurezza. Kevin Mitnick, uno specialista di sicurezza informatica riconosciuto a livello internazionale e Chief Hacking Officer di KnowBe4, ha contribuito a sviluppare la formazione KnowBe4 basata sulle sue ben documentate tattiche di ingegneria sociale. Decine di migliaia di organizzazioni si affidano a KnowBe4 per mobilitare i propri utenti finali come ultima linea di difesa.

