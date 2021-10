Klarna punta al mercato del turismo e compra Inspirock

Klarna sta puntando decisamente al settore viaggi: in questa chiave va inquadrata l’acquisizione di Inspirock , un pianificatore di viaggi online che consente ai consumatori di esplorare rapidamente e facilmente un offerte della destinazione e creare itinerari personalizzati utilizzando le competenze locali e l’intelligenza artificiale.

Oltre 25 milioni di viaggiatori all’anno usano Inspirock per pianificare viaggi su misura.

Klarna integrerà le funzionalità di Inspirock per consentire ai 90 milioni di utenti di Klarna di pianificare e acquistare un viaggio. Naturalmente, pagandolo a rate, il tutto tramite l’app Klarna.

Inoltre, Klarna mira a risparmiare ai propri clienti ore di pianificazione per la tipica vacanza utilizzando la tecnologia di Inspirock.

Il Ceo e co-fondatore di Klarna, Sebastian Siemiatkowski, ha affermato: «Includendo Inspirock in Klarna, stiamo portando il meglio dell’esperienza cliente di Klarna nel settore viaggi. Per i clienti, questo rende l’intero viaggio dall’ispirazione alla pianificazione e alla preparazione per un viaggio più semplice. Un’esperienza meno stressante e più divertente. Consentendo ai nostri partner di vendita al dettaglio di raggiungere e coinvolgere meglio il loro pubblico offrendo contenuti più personalizzati. È un’estensione naturale dei vantaggi che Klarna apporta ai pagamenti e agli acquisti.»

I vantaggi della tecnologia Inspirock per Klarna e per i clienti

La tecnologia di Inspirock consente inoltre a Klarna di offrire ulteriori opportunità pubblicitarie e di marketing alla sua rete in crescita di oltre 250.000 partner di vendita al dettaglio, aiutandoli a raggiungere gli acquirenti più intenzionati con contenuti più curati e personalizzati in base ai loro piani e preferenze di viaggio.

Le soluzioni di marketing di Klarna includono Comparison Shopping , un motore di styling basato sull’intelligenza artificiale , una piattaforma di shopping virtuale e una piattaforma di marketing e misurazione degli influencer . Insieme, questi servizi aiuteranno i consumatori a prendere decisioni informate sull’acquisto dei prodotti che desiderano dai rivenditori che amano al miglior prezzo.

I viaggi sono un enorme mercato globale dell’e-commerce con una forte crescita prevista. In particolare, il 66% delle prenotazioni di viaggi globali avviene online.

In secondo luogo, si prevede che questa cifra aumenterà fino al 72% entro il 2025, creando un mercato del valore previsto di 833 miliardi di dollari.

Con l’allentamento delle restrizioni di Covid in molte regioni e il ritorno dei piani di viaggio nel calendario, la ricerca di Klarna ha dimostrato che il 21% delle persone mette i viaggi in cima alla lista delle categorie in cui si concederà il lusso nel 2021.