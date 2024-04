Kinsted Wealth sceglie Objectway per supportare la crescita con una piattaforma di client e investment management completamente integrata

Kinsted Wealth ha scelto Objectway per espandere il business in Canada semplificando i processi e adottando un’unica piattaforma integrata per la gestione digitale del front-end e degli investimenti





MILANO & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Objectway, nella Top 100 FinTech come fornitore globale di software as-a-service per banche, wealth e asset manager, ha stretto una partnership con Kinsted Wealth, wealth manager indipendente con sede a Calgary (CAN) che serve privati e investitori istituzionali. Objectway aiuterà Kinsted Wealth a gestire il proprio business in modo completamente integrato e centralizzato, accelerando la crescita della gestione discrezionale di portafogli e della rete di advisor esterni.

Questa partnership segue la recente acquisizione da parte di Objectway di Nest Wealth, fornitore leader di soluzioni di digital wealth, inserendosi nel percorso di espansione attiva e incremento della capacità operativa del Gruppo in Canada.

Il front-end digitale di Objectway migliorerà l’esperienza dei clienti di Kinsted Wealth e la produttività del front-office, offrendo agli investitori engagement e interazione omnicanale, portale e app dedicati.

Questa soluzione consentirà a Kinsted Wealth di migliorare la client experience grazie a una visione a 360° della situazione del cliente e a una piattaforma che automatizza l’invio delle informazioni e fornisce approfondimenti utili.

Con le soluzioni di investment management di Objectway, Kinsted Wealth sarà inoltre in grado di gestire in modo centralizzato i portafogli dei clienti e i propri fondi interni per la gestione discrezionale.

La soluzione di discretionary portfolio management di Objectway consentirà l’elaborazione interamente automatizzata per l’esecuzione degli ordini in tempo reale, il monitoraggio continuo e automatizzato della conformità dei portafogli a tutti i livelli e il ribilanciamento di massa dei fondi e dei conti dei clienti per oltre 1 miliardo di dollari di asset in gestione.

Le soluzioni di Objectway permetteranno inoltre la gestione e l’archiviazione unificata e centralizzata dei dati, compresa la migrazione dei trend storici di performance. L’intera piattaforma sarà installata su cloud privato nel data center canadese di Objectway.

“Per offrire una gestione patrimoniale su misura, con servizi di discretionary wealth management trasparenti e altamente personalizzati, avevamo bisogno di concentrarci sul nostro core business, affidandoci a una soluzione di client e investment management completamente integrata fornita da un partner affidabile. Objectway ha dimostrato di garantire la sicurezza dei dati e di avere le capacità, la conoscenza del mercato e l’esperienza giuste per sostenere la nostra crescita,” ha affermato Adam Payne, Presidente & CCO di Kinsted Wealth.

“Siamo lieti di essere stati scelti da Kinsted Wealth per aiutarli a scalare il proprio business ottimizzando e semplificando il loro modello operativo attraverso soluzioni di client e investment management che possono essere facilmente integrate con l’ecosistema esistente, compresi clienti, advisor esterni e banche depositarie,” ha aggiunto Kurt Vanhee, Managing Director Continental Europe e Nord America di Objectway.

