Keen Eye e Ultivue annunciano un accordo di collaborazione per promuovere l’analisi multipla e spaziale nella ricerca clinica

PARIGI & CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Keen Eye, un’azienda leader nell’AI nella patologia digitale per la ricerca clinica e Ultivue, Inc. un leader del settore negli strumenti di multiplexing e nelle nuove soluzioni di analisi delle immagini per gli studi sui biomarcatori dei tessuti, annunciano un accordo di collaborazione per promuovere saggi di immunofluorescenza multiplex (mIF) e applicazioni AI scalabili per sbloccare l’analisi spaziale nella ricerca clinica.

Ultivue sviluppa soluzioni uniche per l’uso in applicazioni mIF, imaging e fenomica spaziale. La sua tecnologia proprietaria InSituPlex® che consente di migliorare il rapporto segnale/rumore dei dati è progettata per l’esplorazione rapida e completa di obiettivi biologicamente rilevanti, fino a 12 plex, con la stessa analisi slide-H&E in campioni di tessuto.

