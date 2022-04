KartRider Rush+ unisce le forze con Sonic The Hedgehog di SEGA!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Lo sviluppatore e casa editrice leader di giochi Nexon annuncia una collaborazione globale tra due serie predilette: il sensazionale gioco di karting per dispositivi mobili gratuito KartRider Rush+, e Sonic the Hedgehog, il personaggio più iconico di SEGA, che si incontrano per la prima volta in un team-up di proporzioni epiche!





Gli stessi Dao e Bazzi di KartRider fanno coppia con il riccio più veloce dell’universo, Sonic, in una gara per raccogliere tutti gli shard! Una volta raccolti, gli shard possono essere consegnati in cambio di elementi di gioco esclusivi. Completando le missioni giornaliere nei nuovissimi eventi a tema Sonic, i giocatori possono anche guadagnare un kart temporaneo del personaggio Sonic o un kart permanente del personaggio Sonic che rimarrà come giocatore selezionabile a tempo indeterminato!

L’evento a tempo limitato KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog è in corso fino al 30 giugno. Non mordere la polvere!

Per saperne di più sulla collaborazione KartRider Rush+ X Sonic visitare il sito kartrush.nexon.com e seguire @KRRushPlus su Twitter.

Informazioni su SEGA CORPORATION https://www.sega.co.jp/en/index.html

SEGA CORPORATION ha sede a Tokyo, Giappone, ed è leader mondiale nell’intrattenimento interattivo dentro e fuori l’ambito domestico. L’azienda offre una varietà di contenuti di gioco per console, PC, dispositivi wireless nonché la loro pianificazione, sviluppo, vendita e funzionamento, e macchine per sale giochi e relativa pianificazione, sviluppo e vendita. Fornisce anche contenuti di gioco sviluppati da studios in paesi ovunque nel mondo attraverso basi editoriali globali.

Informazioni su KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Basato su KartRider, il gioco online che ha riscosso uno straordinario successo, KartRider Rush+ è un gioco di karting per dispositivi mobili gratuito che offre tutta l’azione delle gare di kart del titolo omonimo su dispositivi iOS e Android. Con una splendida grafica 3D, KartRider Rush+ offre ai giocatori un ricco assortimento di circuiti, kart e modalità di gioco, proprio come la versione online, per tutti i livelli di abilità, da corridori in erba a veri e propri campioni di drifting.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

