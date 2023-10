Kaleidoscope annuncia la prima collaborazione con artisti – Un album per dormire 8 ore con Sleeping At Last

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Kaleidoscope, la casa discografica interattiva alimentata da LifeScore Music, ha annunciato la pubblicazione di “Space for Sleep (Kaleidoscope Remix)”, una pubblicazione in collaborazione con l’artista discografico indipendente apprezzato dalla critica Sleeping At Last. La collaborazione comprende una nuova versione della compilation del 2017 “Atlas: Space” di Sleeping At Last, ampliata come disco long-play che concilia il sonno, e segna la prima delle uscite di Kaleidoscope realizzata con il catalogo di un altro artista.









“Non potevo immaginare un collaboratore migliore degli Sleeping At Last. Ho avuto la fortuna di esibirmi in concerto con Ryan, e ho constatato di persona l’effetto della sua musica sul pubblico dal vivo. La sua musica è esotica e fantastica e i risultati della nostra collaborazione con lui parlano da sé: questa è musica per dormire e sognare” , afferma Philip Sheppard, co-fondatore di LifeScore.

“La tecnologia di LifeScore consente agli artisti di scatenare il potenziale della loro musica, da riprodurre e ampliare in modi entusiasmanti. All’inizio della sua creazione e composizione, tutta la musica è improvvisata. Abbiamo trovato un modo per riportare i brividi di questa spontaneità a canzoni e composizioni famose”.

L’etichetta, che ha debuttato il 6 ottobre, presenta un catalogo di musica estesa, esperienziale, con contenuti registrati da musicisti LifeScore, oltre a contenuti da altri artisti famosi. Utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale generativa per ampliare e remixare i brani originali, Kaleidoscope porta agli ascoltatori una gamma di contenuti immersivi, ideati per accompagnare stati d’animo ed esperienze mirate.

“Collaborare con Kaleidoscope alla rielaborazione del mio album Space è stata un’esperienza fantastica”, ha aggiunto Ryan O’Neal, di Sleeping At Last.

”Grazie all’equilibrio ottimale di talento e tecnologia, Kaleidoscope ha trasformato queste canzoni in 8 ore di accompagnamento musicale rilassante e ricco di sfumature per dormire, meditare, scrivere o semplicemente perdersi durante l’ascolto. Questi remix sono affascinanti e sono felice di condividerli! Spero che ‘Space for Sleep’ riesca a darvi davvero una notte – o un giorno – intero di sonno ristoratore”.

Abbinando queste tecnologie ai capolavori e a nuove registrazioni di un artista, LifeScore mira ad estendere il ciclo di vita delle registrazioni discografiche. In questo modo, gli ascoltatori non solo avranno l’occasione di riascoltare alcuni dei loro brani preferiti, ma gli artisti riusciranno anche ad ampliare il loro impatto e la portata delle loro composizioni.

“Quando hai vissuto l’intero processo di creazione di un brano e finalmente lo completi, diventa quasi un libro chiuso: è finita, il brano è confezionato”, ha commentato Matt Hawken, uno dei compositori associati di LifeScore. “E questo risulta in grande soddisfazione e senso di sollievo. Ma allo stesso tempo c’è anche una certa tristezza perché il processo si è concluso. Il nostro approccio riapre il libro. La vostra canzone — il vostro progetto — prende una nuova vita, rivive ed è in costante evoluzione”.

“Space for Sleep (Kaleidoscope Remix)” diventerà disponibile su piattaforme di streaming e servizi per scaricare brani il 3 novembre ed è disponibile da salvare in anticipo qui. Altre uscite da Kaleidoscope sono disponibili qui.

LifeScore è la piattaforma di musica generativa che utilizza l’intelligenza artificiale a vantaggio degli artisti. Collaboriamo con artisti e imprese per offrire la nuova evoluzione dell’esperienza musicale: musica che ascolta te.​​

Iniziamo con i materiali grezzi per la nostra musica registrati in studi famosi nel mondo nonché con incisioni master fornite da artisti. Sotto la direzione del nostro gruppo di compositori di livello mondiale, queste incisioni vengono trasformate dalla nostra tecnologia brevettata per generare remix e variazioni in nuovi temi musicali o a sostegno di attività quali il sonno, l’energia, il relax e la concentrazione.

Gli investitori in LifeScore compredono Warner Music Group, Octopus Ventures e IDEO.

Sleeping At Last è il nome d’arte di Ryan O’Neal, cantautore, produttore e compositore di Chicago. Con oltre 2,8 miliardi di stream su Spotify e Apple Music, l’artista ha partecipato a più di 100 film, programmi televisivi e spettacoli dal vivo molto amati, tra cui The Twilight Saga, Grey’s Anatomy, The Voice, e spot pubblicitari del Superbowl.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

