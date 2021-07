KAL ed EVO uniscono le forze per offrire un nuovo servizio di bancomat in Europa

EDINBURGO, Scozia e COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–KAL, leader nello sviluppo di software per bancomat indipendente, ed EVO Payments, società di prestigio internazionale nello sviluppo di tecnologie e servizi per pagamenti, hanno annunciato un nuovo servizio di bancomat già disponibile in Europa.

La soluzione combina la suite software Kalignite di KAL con l’infrastruttura per pagamenti avanzata di EVO, e consente a banche e società indipendenti di gestione di bancomat (IAD, independent ATM deployer) di installare rapidamente bancomat in qualsiasi sede europea.

Il software multivendor di KAL mette in grado gli IAD di selezionare modelli di bancomat scegliendo fra oltre 40 marche, mentre l’infrastruttura di EVO offre la resilienza e la conformità allo schema di carte utilizzate che ci si aspetta da una soluzione per bancomat avanzata.

Il servizio permette a una banca o una IAD di scegliere qualunque tipo di bancomat desiderato e qualsiasi sede nel SEE, in Svizzera e nel Regno Unito, e di installarlo con il software di accettazione di Visa/Mastercard con breve preavviso.

