Jean-Pascal MACCHI è il nuovo amministratore delegato di IKOULA

BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia–(BUSINESS WIRE)–Dopo l’ingresso nel gruppo SEWAN alla fine di settembre 2021 IKOULA inizia ora un nuovo capitolo nella propria storia con l’annuncio dell’arrivo di Jean-Pascal MACCHI nel ruolo di amministratore delegato.

Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo del web hosting e delle telecomunicazioni, Jean-Pascal sarà responsabile della totalità della gestione di IKOULA e delle sue controllate nei Paesi Bassi e in Spagna, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dell’azienda sia esternamente sia internamente in seno al gruppo SEWAN e di consolidarne la posizione tra i leader del Cloud in Europa.

“ È con grande piacere che diamo il benvenuto a Jean-Pascal nel gruppo SEWAN e nello specifico quale amministratore delegato di IKOULA”, ha commentato Alexis de Goriainoff, cofondatore e amministratore delegato di SEWAN. “ La robusta esperienza, acquisita tra gli altri presso Hexanet e Adista, fa di Jean-Pascal la persona ideale da mettere alla guida di IKOULA per armonizzare le sinergie già esistenti con SEWAN”.

“ Dato che lavoro nella regione di Reims conosco IKOULA dalla fondazione e ne ho seguito attentamente lo sviluppo, diretto con maestria da Jules-Henri Gavetti e Caroline Mertens”, ha proseguito Jean-Pascal Macchi. “ Ora che il cloud e le altre soluzioni di comunicazione unificate sono divenute più centrali che mai nelle strategie aziendali, le opportunità create dalla fusione di SEWAN e IKOULA paiono molto promettenti. Inoltre, i valori promossi da IKOULA, e condivisi da SEWAN, rispecchiano i miei nella loro interezza: innovazione, prossimità, qualità del servizio e assistenza. Sono pertanto orgoglioso di entrare a fare parte di questa azienda meravigliosa e non vedo l’ora di unire il mio know-how a quello di Ikoula per realizzare le soluzioni professionali del domani”.

2019 – 2021: vicedirettore generale di Trekk & Résoprint



2015 – 2019: direttore operativo e quindi amministratore delegato di Adista



2001 – 2015: amministratore delegato di Hexanet



1999-2001: direttore commerciale presso Euralliance



Anno preparatorio per HEC e SUP DE CO / ESG Management School

Informazioni su IKOULA

All’avanguardia nel settore del cloud in Francia sin dal 1998, IKOULA è proprietaria dei suoi data center in Francia oltre a due filiali in Spagna e nei Paesi Bassi. Poiché instaurare un rapporto di grande fiducia con i clienti fa parte del suo DNA, IKOULA mette a loro disposizione team di esperti disponibili 24/7, in grado di offrire consulenza e affiancarli nelle loro attività; questi team sono multilingue, per rispondere alle sfide di internazionalizzazione a cui devono far fronte tutti i suoi clienti, presenti in oltre 60 paesi di 4 continenti. Dal mese di settembre 2021 IKOULA è una società del gruppo SEWAN.

Informazioni su Sewan

Scale-up di telecomunicazioni francese fondata nel 2007 da Alexis de Goriainoff, David Brette e Christophe Cresp, Sewan mira a semplificare l’uso delle comunicazioni aziendali. A tal fine Sewan offre tre gamme di prodotti dedicati a Comunicazione, Connettività e Data Hosting, che possono essere ordinati, fatturati e configurati tramite un’unica interfaccia, detta Sophia. Dalle piccole imprese ai grandi gruppi, l’offerta di Sewan si adatta a tutte le esigenze di un mondo professionale con metodi di lavoro in continua evoluzione. Sewan, che è oggi uno dei principali operatori paneuropei, conta 700 dipendenti e oltre un milione di utenti in quattro paesi: Francia, Spagna, Belgio e Germania. Sewan vanta inoltre una rete di oltre 1.000 partner e 75.000 clienti.

