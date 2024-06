JARIET Technologies lancia la famiglia espansa di transceiver convertitori AD/DA per campionamento RF diretto ELECTRA basata sui prodotti da 64 GSPS ELECTRA-MA all’avanguardia per servire meglio i mercati dalle VHF alla banda Ka

REDONDO BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–JARIET Technologies, un’azienda che sviluppa dispositivi a semiconduttori esternalizzandone la fabbricazione (“fabless”) specializzata nello sviluppo di transceiver con funzioni di conversione dati altamente performanti, ha annunciato un’espansione dei prodotti di punta ELECTRA-MA con una famiglia di prodotti ELECTRA molto più ampia, sulla scia dei risultati positivi ottenuti nei settori della guerra elettronica multi-antenna e della prototipazione per comunicazioni cellulari 6G. Il portafoglio di prodotti ampliato è ben posizionato per far fronte alle esigenze di molteplici settori – radar, comunicazioni satellitari, apparecchiature di test e computing quantistico – con offerte ottimizzate da 100 MHz a 36 GHz e maggiore densità delle porte. La piattaforma ELECTRA sta rendendo possibile la nuova generazione con offerte ottimizzate per l’applicazione fornendo sistemi di campionamento RF diretto dalle VHF alla banda Ka a frequenze di campionamento dei convertitori analogico-digitale/digitale-analogico (AD/DA) fino a 64 gigacampioni al secondo (GSPS).









L’architettura ELECTRA, già affermata nei settori aerospaziale e della difesa, ora viene offerta come una famiglia di circuiti integrati disponibili commercialmente per consentire ai clienti un accesso più vasto alla tecnologia avanzata JARIET in un package autonomo con un’interfaccia dati SERDES standard. L’ambiente software e l’architettura comuni utilizzati nell’intera famiglia ELECTRA riducono i costi di sviluppo per i clienti e consentono un time-to-market più breve mentre fanno fronte agli spazi di applicazione multifunzione e multidominio. La larghezza di banda di 36 GHz rende possibile la funzione SDR (software-defined radio) a una frequenza doppia di quella finora possibile e con larghezza di banda istantanea (IBW, instantaneous bandwidth) del segnale fino a 6,4 GHz per convertitore. ELECTRA va oltre il triplo della frequenza di clock del convertitore AD di altra marca più vicino e oltre il doppio rispetto al convertitore DA più vicino. I convertitori AC da 64 GSPS a 10 bit presentano densità spettrale del rumore (NSD, noise spectral density) migliore di 10 dB e figura di rumore (NF, noise figure) migliore di 17 dB a 9,5 GHz rispetto ai migliori convertitori AD a 14 bit.

Dettagli sui prodotti della famiglia ELECTRA:

2T2R ELECTRA-MA: 64 GSPS, 36 GHz (banda Ka), max 6,4 GHz IBW ELECTRA-MK: 58 GSPS, 22 GHz (banda K), max 2,9 GHz IBW ELECTRA-MX: 51,2 GSPS, 12 GHz (banda X), max 1,28 GHz IBW Package BGA da 25 mm x 25 mm

4T4R ELECTRA-QA: 64 GSPS, 36 GHz (banda Ka), max 6,4 GHz IBW ELECTRA-QK: 58 GSPS, 22 GHz (banda K), max 2,9 GHz IBW ELECTRA-QX: 51,2 GSPS, 12 GHz (banda X), max 1,28 GHz IBW Package BGA da 27 mm x 32 mm

Convertitori AD/DA per campionamento RF

Convertitori digitali in salita/discesa (DU/DD) a ridotta e alta risoluzione

Generazione del clock interno a jitter ultra-basso su ciascuna coppia trasmettitore/ricevitore

Sincronizzazione multi-chip

Transceiver SERDES JESD204C da 30 Gbps a 16 corsie

Wafer prodotti negli Stati Uniti con processo CMOS da 12 nm a bassa potenza

Una tecnologia analoga a quella ELECTRA è anche disponibile congiuntamente in un package con FPGA di larga diffusione, sotto forma di un modulo IP-core per l’integrazione nel proprio ASIC e sotto forma di piastrina.

JARIET Technologies presenterà ELECTRA all’IEEE MTT-S IMS (International Microwave Symposium) che si svolgerà a Washington, D.C., dal 18 al 20 giugno 2024.

Sono già disponibili circuiti integrati e schede di valutazione. Per maggiori informazioni visitare la pagina dei prodotti ELECTRA, contattare l’ufficio vendite JARIET e seguire JARIET Technologies su LinkedIn per rimanere informati sugli sviluppi più recenti.

