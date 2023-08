iTwin Ventures di Bentley Systems acquisisce Blyncsy, fornitore di servizi innovativi di intelligenza artificiale per le operazioni e la manutenzione dei trasporti

Ampliamento e accelerazione dell’analisi degli asset infrastrutturali

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l’acquisizione di Blyncsy. Blyncsy è un fornitore di servizi innovativi di intelligenza artificiale per i dipartimenti dei trasporti a supporto delle attività operative e di manutenzione. L’attenzione del portafoglio iTwin Ventures di Bentley all’ecosistema dei digital twin è rafforzata dall’accelerazione dello sviluppo e della diffusione dell’analisi degli asset infrastrutturali di ampio valore.









Fondata nel 2014 a Salt Lake City, nello Utah, dal CEO Mark Pittman, Blyncsy applica la visione e l’intelligenza artificiale all’analisi delle immagini comunemente disponibili per identificare i problemi di manutenzione delle reti stradali. Pittman ha originariamente concepito l’idea dell’azienda mentre era bloccato a un semaforo, ritenendo che ci dovesse essere un modo per combinare i dati sulle condizioni “in tempo reale” e le tecnologie innovative per aiutare i dipartimenti dei trasporti a diventare più efficienti.

I servizi di intelligenza artificiale di Blyncsy sostituiscono i costosi e lenti sforzi manuali di raccolta dati, riducendo la necessità di personale, di veicoli specializzati o di hardware sul campo e migliorando la consapevolezza dei proprietari-operatori dei trasporti e la mitigazione tempestiva delle condizioni stradali. Blyncsy rileva oltre 50 diversi problemi di sicurezza stradale, compresa la posizione effettiva delle zone di lavoro attive.

Pittman ha dichiarato: “ Blyncsy è impegnata ad applicare le più recenti tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning a beneficio delle reti di trasporto. L’accordo con Bentley non farà altro che rafforzare il valore per i nostri utenti e insieme forniremo analisi degli asset ancora più approfondite ai proprietari di mezzi di trasporto, per supportare gli automobilisti di oggi e di domani.”

“ La sicurezza è la nostra prima priorità e l’efficienza operativa viene subito dopo.Dipendiamo dai dati in tempo reale, come le informazioni che riceviamo da Blyncsy, per gestire in modo proattivo il sistema autostradale affinché sia il più sicuro e affidabile possibile”, ha dichiarato Ed Sniffen, direttore del Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii. “ Il Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii accoglie la tecnologia che ci permette di operare nel modo più produttivo possibile. Blyncsy ci fornisce resoconti settimanali con grafici e foto che illustrano le condizioni dei guardrail, delle strade e della vegetazione, permettendoci di dare priorità alle nostre risorse per affrontare le esigenze del sistema”.

Mike Schellhase, amministratore delegato di iTwin Ventures di Bentley, ha dichiarato: “ Blyncsy è giunta alla nostra attenzione per una potenziale partecipazione a un successivo round di investimento in venture capital. Tuttavia, siamo stati talmente convinti della rilevanza della sua innovazione che abbiamo proceduto alla sua completa acquisizione per poterla scalare in modo rapido e capillare. Prevediamo che gli investimenti nell’analisi di asset diffuse spingeranno ulteriormente l’uso dei digital twin dell’infrastruttura”.

Blyncsy adotterà la piattaforma iTwin di Bentley per un’integrazione immersiva con i modelli di progettazione e simulazione dei proprietari di infrastrutture, mentre Bentley incorporerà e immetterà sul mercato i servizi di intelligenza artificiale di Blyncsy all’interno delle sue offerte emergenti di digital twin della mobilità.

L’acquisizione è stata sostenuta per Blyncsy da Ignatious Growth Capital and Advisory. Tra gli investitori di Blyncsy ci sono: Peterson Ventures, Doug Wells, Elemental Excelerator, Park City Angel Network, OakHouse Partners e CEAS Investments.

Immagine 1:

La tecnologia di ispezione stradale automatizzata con intelligenza artificiale di Blyncsy rileva la presenza di linee di verniciatura e la loro visibilità. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 2:

Il rilevamento automatico delle buche è una variabile critica, poiché le buche crescono quando gli spazzaneve e il freddo colpiscono la carreggiata. Blyncsy utilizza l’intelligenza artificiale per rilevarle automaticamente. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 3:

Le strade sono usurate dai veicoli che le percorrono. I diversi tipi di veicoli e i veicoli più pesanti usurano le strade più velocemente. L’applicazione dell’intelligenza artificiale di Blyncsy segnala i cambiamenti agli utenti in modo che possano riparare la strada al momento opportuno per ridurre i costi per i gestori dei trasporti. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 4:

L’applicazione per l’ispezione automatizzata delle strade di Blyncsy utilizza l’intelligenza artificiale per identificare gli asset stradali, valutarne le condizioni e avvisare gli utenti dei problemi. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus e strutture industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, comprende MicroStation e applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, incluso ProjectWise, per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. I 5.000 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

https://it.bentley.com/

