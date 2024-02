Itron rivela la nuova identità del marchio, annunciando una nuova era di intelligenza ai margini della rete

La nuova identità del brand mette l’accento sull’intenzione di Itron di creare un mondo più ricco di risorse attraverso la sua concentrazione su soluzioni che proteggono le risorse energetiche e idriche del mondo

LIBERTY LAKE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), che sta innovando nuovi modi di gestire le risorse energetiche e idriche per aziende e comuni, oggi ha annunciato una nuova identità del marchio che riflette l’evoluzione dell’azienda e una nuova era di fornitura di intelligence avanzata per creare un mondo più ricco di risorse. La nuova identità del marchio riflette l’impegno di Itron a creare nuove efficienze, connettere comunità, incoraggiare la sostenibilità e potenziare le risorse.









“Itron è all’avanguardia di un mondo in rapida evoluzione, in cui le sfide delle carenze energetiche e idriche, l’aumento della domanda e la possibilità della transizione energetica sono più urgenti che mai”, ha dichiarato Tom Deitrich, presidente e CEO di Itron. “La nostra nuova identità del marchio rende omaggio alla nostra tradizione e riflette la società che siamo diventati, dimostrando nel contempo la leadership della nostra industria e la dedizione alla comprensione e alla risoluzione delle esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti”.

In qualità di leader comprovato dell’Industrial Internet of Things (IIoT) con una delle piattaforme connesse e basi installate più grandi nei settori energetico, idrico e delle città smart, Itron sta fornendo più intelligence ai margini della rete e promuovendo una transizione più fluida verso la fornitura di energia e acqua pulita, trasformando nel contempo il modo in cui gli operatori della rete affrontano le sfide critiche. Itron inventa nuove modalità di collaborazione per le città e i servizi in modo da utilizzare economicamente la stessa infrastruttura intelligente ai margini della rete per fornire più servizi e applicazioni su una rete affidabile e resiliente, in grado di servire tutte le parti interessate.

Questa nuova identità del marchio serve da mossa strategica per Itron, mentre la società amplia la sua gamma di prodotti, segnalando al mercato l’evoluzione e la crescita dell’azienda in varie aree di importanza fondamentale:

Elettricità : consentendo di migliorare la visibilità e il controllo ai margini della rete. Aumentando l’efficienza e i risparmi nei costi energetici dei clienti dei servizi e delle città e consentendo la transizione all’energia a basse emissioni di carbonio, ai veicoli elettrici (EV) e ad una rete più robusta, resiliente e affidabile.

: consentendo di migliorare la visibilità e il controllo ai margini della rete. Aumentando l’efficienza e i risparmi nei costi energetici dei clienti dei servizi e delle città e consentendo la transizione all’energia a basse emissioni di carbonio, ai veicoli elettrici (EV) e ad una rete più robusta, resiliente e affidabile. Acqua : tutelando la fornitura di acqua, identificando le perdite, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza.

: tutelando la fornitura di acqua, identificando le perdite, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza. Smart Cities : connettendo, proteggendo e aprendo infinite possibilità per comunità più sostenibili e prospere.

: connettendo, proteggendo e aprendo infinite possibilità per comunità più sostenibili e prospere. Gas : garantendo la sicurezza e l’integrità nel sistema di fornitura del gas naturale, utilizzando nel contempo più informazioni possibili dallo stesso sistema.

: garantendo la sicurezza e l’integrità nel sistema di fornitura del gas naturale, utilizzando nel contempo più informazioni possibili dallo stesso sistema. Sostenibilità: lasciando una eredità di gestione responsabile delle risorse energetiche e idriche e riducendo l’impronta di carbonio sia di Itron che dei suoi clienti.

Nell’ambito della nuova identità del marchio, Itron sta introducendo un logo più moderno che utilizza caratteri più sottili, uno stile più diritto, linee più pulite e una scala cromatica più ricca. Il raggio o il fascio di luce proveniente dalla ‘O’ simboleggia la leadership di Itron e la sua capacità di illuminare la via del futuro per il settore.

“Itron è un catalizzatore del cambiamento positivo, che porta soluzioni intelligenti, sicure e affidabili per alimentare le abitazioni, garantire la fornitura di acqua pulita e contribuire a strade ben illuminate e più sicure, rendendo possibile un futuro più luminoso e più sostenibile”, ha dichiarato Marina Donovan, vice presidente del marketing globale, ESG e affari pubblici di Itron. “La nostra nuova identità del marchio riflette e proietta i nostri prodotti di edge intelligence e una nuova era per Itron.”

Per maggiori dettagli sulla nuova identità del marchio di Itron, consultare Itron Press Kit, che contiene le linee guida del marchio, i file del logo e il fact sheet aggiornato, e visualizzare il video sulla storia del marchio. Visitare inoltre Itron alla fiera DISTRIBUTECH International, dal 27 al 29 febbraio 2024, allo stand n. 2200, dove sarà esposto il nuovo marchio.

Informazioni su Itron

Itron è un comprovato leader mondiale nei servizi in ambito energetico, idrico, delle smart city, dell’IIoT e delle infrastrutture intelligenti. Per i servizi, le città e la società costruiamo sistemi innovativi, creiamo nuove efficienze, colleghiamo comunità, incoraggiamo la conservazione e aumentiamo le risorse. Proteggendo le nostre inestimabili risorse naturali oggi e domani, miglioriamo la qualità della vita per le persone di tutto il mondo. Unisciti a noi: www.itron.com.

Itron ® è un marchio registrato di Itron, Inc. Tutti i marchi registrati di terze parti sono proprietà dei rispettivi titolari e qualsiasi uso nel presente comunicato stampa non suggerisce né implica alcun rapporto tra Itron e le terze parti, salvo espressamente indicato.

