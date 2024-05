ispace EUROPE e CDS sottoscrivono un accordo di servizio sul carico utile per il trasporto sulla Luna di una tecnologia di misurazione precisa della posizione

L’accordo segna un importante passo avanti in direzione della prima missione sulla Luna della Romania

LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), la filiale con sede in Lussemburgo di ispace, inc., e Control Data Systems SRL (CDS) hanno annunciato di avere sottoscritto un accordo di servizio per carico utile per il trasporto di attrezzature di misurazione precisa della posizione sulla Luna.









La tecnologia di CDS, che integra la localizzazione di precisione con le telecomunicazioni, si avvale della banda ultralarga per determinare le posizioni precise ed è stata sviluppata appositamente per applicazioni spaziali con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea. La mancanza di un sistema simile al GPS sulla Luna rende questa tecnologia rivoluzionaria per le applicazioni future nell’ambito dell’esplorazione lunare.

L’accordo tra le due aziende segna il primo passo congiunto in direzione di contributi importanti per la comprensione scientifica della Luna per potenziali futuri scopi commerciali. Rappresenta inoltre il primo carico utile romeno a essere consegnato sulla superficie lunare. La tecnologia verrà integrata nel modulo lunare APEX 1.0 come parte della Mission 3 di ispace technologies U.S. (ispace-U.S.), attualmente programmata per il 2026. Un modulo lunare trasporterà le apparecchiature di CDS sulla superficie per testare la tecnologia di localizzazione utilizzando un’antenna che rimarrà sul modulo APEX 1.0.

“ispace fornirà l’accesso alla superficie lunare per le aziende qui in Europa e in tutto il mondo, consentendo loro di dimostare e testare la loro tecnologia”, ha spiegato Julien Lamamy, CEO di ispace-EUROPE. “Siamo orgogliosi di fornire trasporto e servizi a CDS affinché possano portare a termine la prima missione commerciale della Romania sulla Luna”.

“CDS sta sviluppando tecnologie di comunicazione e posizionamento che saranno fondamentali per il futuro delle esplorazioni sulla Luna. La collaborazione con ispace ci fornirà l’opportunità di dimostrare i blocchi tecnologici critici nell’ambiente lunare a vantaggio delle missioni future”, ha dichiarato Ovidiu Ratiu, fondatore e CEO di CDS.

Questo accordo di servizio per carico utile è il risultato di una collaborazione basato su un memorandum d’intesa sottoscritto da ispace e CDS e annunciato il 1º marzo 2024.

# # #

Informazioni su ispace, inc. (https://ispace-inc.com)

ispace, una società di esplorazione lunare globale con la visione “Expand our planet. Expand our future”, è specializzata nella progettazione e costruzione di moduli lunari e rover. ispace mira ad ampliare la sfera della vita umana nello spazio e a creare un mondo sostenibile fornendo servizi di trasporto ad alta frequenza e a basso costo verso la Luna. L’azienda ha sedi commerciali in Giappone, Lussemburgo e Stati Uniti e conta circa 300 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ispace-inc.com e seguirci su X: @ispace_inc.

Informazioni su CDS ( https://www.cds.ro/ )

Fondata nel 1994, Control Data Systems SRL (CDS) è una società tecnologica privata con sede a Cluj-Napoca, in Romania. CDS sviluppa prodotti e tecnologie wireless per applicazioni industriali in settori come quello aerospaziale, di gas e petrolio e del monitoraggio ambientale, e ha portato a termine con successo diversi progetti di ricerca in ambito spaziale finanziati dall’ESA, tra cui applicazioni wireless per le operazioni AIT dei satelliti e lo sviluppo di un bus di comunicazione wireless per applicazioni satellitari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Andrew C. Ames



Global Communications Specialist



pr@ispace-inc.com