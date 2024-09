ispace: annunciati in conferenza stampa il periodo di lancio, i progressi del lander RESILIENCE e il luogo di allunaggio previsto della Mission-2

Integrato nel lander il micro rover “TENACIOUS”, annunciato anche un nuovo payload

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi presso lo Tsukuba Research Support Center di Tsukuba, Ibaraki, Giappone, ispace ha rilasciato numerosi aggiornamenti sui progressi del lander lunare RESILIENCE e della Mission-2.

“Sono assolutamente lieto di annunciare che l’assemblaggio e l’integrazione del lander RESILIENCE sono stati finalizzati, siamo in linea con la tabella di marcia per il lancio previsto non prima di dicembre, il sito di allunaggio è stato deciso e i preparativi per la Mission-2 procedono regolarmente”, ha dichiarato Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di ispace. “Come abbiamo sempre detto, lo sviluppo della Mission-2 e la sua pianificazione si basano sulle esperienze acquisite e le lezioni apprese durante la Mission-1. Siamo incoraggiati dal sostegno dei nostri stakeholder e l’intero team sta lavorando per il successo della missione. Never Quit the Lunar Quest.”

Progressi nello sviluppo del lander lunare RESILIENCE

I test del modello termico strutturale del lander lunare RESILIENCE sono iniziati nel 2023, presso lo Space Center di Tsukuba della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Dal maggio 2024, sono stati condotti e completati con successo diversi test del modello di volo RESILIENCE.

Nell’agosto 2024, il micro rover TENACIOUS, sviluppato e assemblato da ispace EUROPE S.A., la filiale europea di ispace, è stato spedito dal Lussemburgo al Giappone e integrato nel vano del lander.

RESILIENCE, dopo aver completato quasi tutti i test, nelle settimane a venire sarà preparato per la spedizione a Cape Canaveral, in Florida, da dove sarà lanciato su un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Sito di allunaggio della Mission-2

Oltre agli aggiornamenti sui progressi del lander RESILIENCE, ispace ha annunciato che il sito di atterraggio principale per la Mission-2 sarà vicino al centro del Mare Frigoris (mare del freddo), una vasta pianura basaltica situata a 60,5 gradi di latitudine nord e 4,6 gradi di longitudine ovest, nella regione settentrionale della Luna.

Il sito di atterraggio principale è stato scelto sulla base di diverse circostanze per garantire la flessibilità operativa mantenendo la continuità scientifica e logistica. Il sito soddisfa le specifiche tecniche del lander RESILIENCE e gli obiettivi di esplorazione del micro rover TENACIOUS, oltre ai requisiti di missione degli altri payload. I criteri per la scelta del sito di destinazione hanno incluso la durata dell’illuminazione solare continua e la visibilità delle comunicazioni dalla Terra. La data prevista per l’atterraggio non è ancora stata annunciata.

“Ripensando alla Mission-1, al messaggio ‘Appena atterrato nei nostri cuori’ di uno dei nostri ingegneri, dopo il nostro primo tentativo di atterraggio il 26 aprile 2023, e accompagnati dal pensiero che voi tutti contate su di noi, guardiamo con fiducia al lancio della Mission-2”, ha dichiarato Ryo Ujiie, CTO di ispace. “Questo è il prossimo passo per ispace e per il lander RESILIENCE, che ci porterà al secondo tentativo di atterraggio e di ulteriore esplorazione della Luna.”

Ultimo payload

Oggi ispace ha annunciato l’ultimo payload per la Mission-2, realizzato dall’artista Mikael Genberg: una piccola casa rossa dai contorni bianchi in stile svedese, nota come “Moonhouse”, che viaggerà verso la Luna. La Moonhouse è una storia artistica ed epica che Mikael ha immaginato per 25 anni. La storia della Moonhouse, una piccola casa rossa sulla superficie della Luna, si realizzerà finalmente grazie ad ispace, diventando un’opera d’arte iconica carica di nuove possibilità e nuove idee.

Dopo il viaggio nello spazio nel vano del lander RESILIENCE, fissato nella parte anteriore del rover TENACIOUS, la Moonhouse dovrebbe essere posizionata sulla superficie della Luna.

“La Moonhouse è un progetto fantastico e siamo incredibilmente felici di partecipare alla sua realizzazione. La visione dell’opera d’arte si fonde con la nostra: espandere il nostro pianeta e il nostro futuro ed estendere la sfera della vita umana nello spazio”, ha dichiarato Julien-Alexandre Lamamy, CEO di ispace-EUROPE.

Oltre alla Moonhouse, sono stati integrati e preparati per il lancio della Mission-2 i seguenti cinque payload:

Apparecchiature per elettrolizzatori d’acqua di Takasago Thermal Engineering Co., un partner aziendale di HAKUTO-R

Un modulo autonomo per esperimenti di produzione alimentare di Euglena Co.

Una sonda per le radiazioni dello spazio profondo sviluppata dal dipartimento di scienza e ingegneria spaziale dell’università nazionale centrale di Taiwan

Una piastra commemorativa in lega sul modello della “Charter of the Universal Century” e sviluppata da Bandai Namco Research Institute, Inc.

Il micro rover TENACIOUS di ispace sviluppato da ispace-EUROPE

Aggiornamenti sulle aziende sostenitrici

A partire da settembre 2024, Tokyo Keiki Corporation, produttore di dispositivi all’avanguardia per la misurazione, la cognizione e il controllo delle infrastrutture, si è unito al programma HAKUTO-R come azienda sostenitrice. Tokyo Keiki Corporation ha identificato il settore spaziale quale motore di crescita della sua visione a lungo termine “TOKYO KEIKI Vision 2030” e intende ampliare la propria offerta commerciale. Le due aziende collaboreranno alla ricerca e allo sviluppo di apparecchiature spaziali per contribuire alla realizzazione di un’economia lunare.

Informazioni su ispace

ispace, una società globale di sviluppo di risorse lunari con il motto “Espandere il nostro pianeta. Espandere il nostro futuro”, è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di lander e rover lunari. ispace mira ad ampliare la sfera della vita umana nello spazio e a creare un mondo sostenibile fornendo servizi di trasporto ad alta frequenza e a basso costo verso la Luna. L’azienda dispone di uffici in Giappone, Lussemburgo e negli Stati Uniti e conta più di 250 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ispace-inc.com e seguirci su X: @ispace_inc.

