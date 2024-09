ispace annuncia la creazione del Comitato consultivo lunare

Promozione dello sviluppo dell’economia spaziale

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Takeshi Hakamada, CEO & fondatore di ispace, inc. (ispace) (TOKYO: 9348), società globale di esplorazione lunare, ha annunciato oggi la nomina del suo Comitato consultivo lunare, che comprende autorevoli leader dell’industria spaziale portatori di esperienze diverse ed eterogenee, in rappresentanza di una prospettiva veramente internazionale.





Il Comitato consultivo lunare iniziale di ispace è composto da Jean-Jacques Dordain, ex direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Yoshinori Komiya, ex direttore generale per gli affari spaziali della Segreteria del Ministro del Giappone, Tomoya Thomas Ochinero, ex vicepresidente senior delle attività commerciali di SpaceX, e Alan Stern, ex amministratore associato della NASA per la Direzione della missione scientifica (a settembre 2024, in ordine alfabetico)

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a questo gruppo di leader dell’industria spaziale estremamente apprezzati, pronti a guidare ispace in qualità di leader globale nello sviluppo della nuova economia spaziale cislunare. Il mio obiettivo nel formare il Comitato consultivo globale è stato quello di riunire un gruppo di persone con una formazione globale che non fornisse un’unica visione o prospettiva, ma un approccio completo e inclusivo alle sfide che dobbiamo affrontare”, ha dichiarato Hakamada. “Ognuno di loro ha ottenuto risultati importanti e carriere eterogenee che sono in linea con la visione di ispace. Dalle loro esperienze cercheremo di trarre spunti preziosi per far progredire l’attività globale di ispace”.

Il Comitato dovrà fornire spunti critici e raccomandazioni ai dirigenti delle tre entità commerciali internazionali di ispace in Giappone, Lussemburgo e Stati Uniti in merito a questioni relative alla strategia aziendale, alla politica, alla tecnologia, alla sicurezza nazionale e alle valutazioni socio-economiche. ispace guiderà la creazione dell’economia cislunare assieme ai membri del comitato che hanno lavorato per importanti agenzie spaziali e imprese commerciali.

Profili dei membri del Comitato consultivo lunare (a partire da settembre 2024, in ordine alfabetico).

Jean-Jacques Dordain

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Comitato consultivo globale di ispace per condividere la mia esperienza con le persone di ispace e aiutarle a spingersi oltre la frontiera del pianeta Terra, aprendo così la strada al potenziale illimitato dello spazio. Ritengo che sia una grande responsabilità, oltre che un grande onore, ricoprire questo ruolo. Così facendo, ispace inventa un futuro globale utilizzando le migliori competenze dei tre continenti del pianeta. In cambio, continuerò a imparare, perché l’apprendimento è stato il carburante di tutta la mia vita”.

Dordain è stato il sesto Direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA) ed è stato riconfermato due volte dal Consiglio dell’ESA, ricoprendo il ruolo dal 2003 al 2025. Nel corso della sua carriera ha rivestito numerosi ruoli governativi e accademici, tra cui quello di Segretario esecutivo del Comitato di valutazione dell’agenzia spaziale giapponese NASDA. Inoltre, ha ricevuto riconoscimenti da diversi governi europei per i suoi servizi, tra cui l’Ordine Nazionale della Legione d’Onore dal Presidente della Repubblica francese. È stato inoltre vicepresidente onorario della Federazione astronautica internazionale e rettore dell’Università spaziale internazionale.

Yoshinori Komiya

“Quando 10 anni fa ho ricoperto il ruolo di Direttore delle strategie spaziali presso l’Ufficio di Gabinetto (del Giappone), ispace era già una delle principali startup spaziali in Giappone. In questo nuovo ruolo, mi impegnerò a fornire a ispace tutti i consigli adatti da una prospettiva globale per i loro programmi di esplorazione lunare in corso”.

Komiya ha lavorato per trent’anni presso il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (ex Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria), ricoprendo il ruolo di Direttore generale per gli affari spaziali, presso la Segreteria dell’Ufficio di Gabinetto. In questo ruolo ha supervisionato la revisione del piano di base per la politica spaziale del Giappone e la formulazione della legge sulle attività spaziali e della legge sul telerilevamento satellitare. Nel 2016 è stato nominato Commissario dell’Ufficio brevetti giapponese.

Tomoya Thomas Ochinero

“Per me è un onore entrare a far parte del Comitato consultivo lunare di ispace. Non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi per aiutare ispace a realizzare la sua emozionante missione ispiratrice.”

Ochinero è un ex dirigente di SpaceX, dove ha rivestito il ruolo di vicepresidente senior delle attività commerciali. Durante gli oltre 10 anni trascorsi presso l’azienda di razzi e veicoli spaziali, ha gestito un’importante espansione, aiutando SpaceX a diventare il leader mondiale nei servizi commerciali di lancio spaziale. In precedenza è stato fondatore e amministratore delegato di SMC, un’azienda di ingegneria avanzata, e ha lavorato come trader di vendite per Goldman Sachs a Tokyo. Attualmente è cofondatore e socio generale di Interlagos Capital a Los Angeles.

Alan Stern

“ispace è leader nello sviluppo commerciale lunare. Sono onorato ed entusiasta di far parte dell’autorevole Comitato consultivo lunare di ispace. Sono impaziente di contribuire a consigliare l’azienda e il suo team dirigente in futuro e, così facendo, far progredire lo sviluppo dell’economia spaziale lunare commerciale.”

Stern è un ex amministratore associato della NASA e ricercatore principale della missione NASA New Horizons per l’esplorazione di Plutone e della Fascia di Kuiper, la più lontana esplorazione spaziale di mondi fino ad oggi. Oltre ad aver lavorato come astronauta commerciale e ad aver fatto parte del National Science Board degli Stati Uniti, è stato nominato per due volte nella lista delle 100 persone più influenti del Time. Ha scritto e curato numerosi articoli e documenti scientifici e tecnici, oltre ad essere autore di diversi libri. Attualmente si occupa di consulenza aerospaziale.

Informazioni su ispace



ispace, una società globale di sviluppo di risorse lunari con il motto “Espandere il nostro pianeta. Espandere il nostro futuro”, è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di lander e rover lunari. ispace mira ad ampliare la sfera della vita umana nello spazio e a creare un mondo sostenibile fornendo servizi di trasporto ad alta frequenza e a basso costo verso la Luna. L’azienda dispone di uffici in Giappone, Lussemburgo e negli Stati Uniti e conta più di 250 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ispace-inc.com e seguirci su X: @ispace_inc.

