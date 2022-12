IQM e Keysight firmano un memorandum d’intesa per collaborare a soluzioni di calcolo quantistico in sede

L’accordo consente di esplorare lo sviluppo di una soluzione che consente il calcolo scientifico ad alte prestazioni

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–IQM Quantum Computers (IQM), il leader europeo nella costruzione di computer quantistici superconduttori, e Keysight Technologies, un fornitore leader di progettazioni avanzate e soluzioni di convalida per aiutare ad accelerare l’innovazione per connettere e rendere sicuro il mondo, hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per svolgere ricerca nello sviluppo di una soluzione di calcolo quantistico che consenta il calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing, HPC) in sede.





Con questa collaborazione, entrambe le società utilizzeranno le rispettive conoscenze nel calcolo quantistico e nei sistemi di controllo per studiare lo sviluppo di computer quantistici scalabili in sede che permettano a scienziati e ricercatori di utilizzare la potenza dei quanti per applicazioni HPC.

