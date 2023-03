Ionblox nomina la dott.ssa Shirley Meng a membro del Comitato consultivo

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Ionblox, un’azienda californiana di batterie agli ioni di litio avanzate, ha nominato la Dott.ssa Shirley Meng dell’Università di Chicago nel suo Comitato consultivo. La Dott.ssa Meng è Docente di Ingegneria Molecolare presso l’Università di Chicago, nonché Chief Scientist dell’Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS), e ha conseguito un dottorato di ricerca in Materiali avanzati per micro e nano sistemi.

“Non vedo l’ora di lavorare con il team di Ionblox per commercializzare le loro batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni che utilizzano un anodo di ossido di silicio prelitizzato”, ha dichiarato la Dott.ssa Meng. “Ionblox è unica nell’applicare una strategia di prelitizzazione al design dei suoi elettrodi, che è fondamentale per migliorare le prestazioni e la durata delle sue celle a base di silicio”.

Nelle sue posizioni attuali, la Dott.ssa Meng concentra la sua ricerca sui materiali e sui sistemi di accumulo di energia, in particolare sulle batterie ricaricabili per i veicoli elettrici, sulle fonti di energia per l’Internet of Things (IOT) e sull’accumulo sostenibile su scala di rete. La Dott.ssa Meng ha fondato il Sustainable Power and Energy Center presso l’Università della California, San Diego, ed è stato il direttore inaugurale dell’Institute for Materials Discovery and Design.

“Siamo entusiasti di accogliere la dottoressa Meng nel nostro comitato consultivo e non vediamo l’ora di sfruttare le sue intuizioni e la sua esperienza nel campo delle batterie”, ha dichiarato il dottor Herman Lopez, CTO e co-fondatore di Ionblox. “Il sostegno della dottoressa Meng all’esclusiva tecnologia dell’anodo di ossido di silicio prelitigato di Ionblox è un segnale per l’industria che siamo in prima linea verso la prossima generazione di applicazioni per la mobilità elettrica”.

Gli anodi di silicio soffrono di una scarsa durata del ciclo e di una scarsa durata del calendario. Dopo oltre un decennio di ricerca e sviluppo sostenuti da numerosi programmi finanziati dal DOE (USABC e ARPA-E), Ionblox ha dimostrato celle con anodo di silicio prelitizzato ad alta energia, alta potenza e ricarica rapida con oltre 1300 cicli DST e 800 giorni di stoccaggio secondo i protocolli di test USABC. I dati di Ionblox nelle celle a sacca di grande formato sono stati convalidati da vari laboratori nazionali e da OEM di EV ed eVTOL.

Nel 2022, Ionblox ha ricevuto un nuovo contratto con lo United States Advanced Battery Consortium (USABC) per sviluppare celle a basso costo e a carica rapida a base di silicio per i veicoli elettrici. Questa partnership con USABC continuerà a contribuire alla scalata dell’elettrificazione dei veicoli in tutto il paese e diventerà particolarmente forte sotto la guida della Dott.ssa Meng.

Informazioni su Ionblox

Fondata a Fremont, in California, nel 2017, Ionblox (precedentemente nota come Zenlabs) è un’azienda energetica di nuova generazione che sta trasformando il futuro della mobilità terrestre e aerea. L’azienda ha più di 40 brevetti rilasciati, tra cui quello per la prelitizzazione di tutti i tipi di anodi a base di silicio. L’anodo di ossido di silicio prelitizzato di proprietà di Ionblox e il design delle celle consentono di ottenere molteplici prestazioni: ricarica rapida, alta energia, alta potenza e lunga durata a basso costo, superando i limiti della tecnologia tradizionale di stoccaggio delle batterie e rendendo possibile la diffusione del trasporto elettrico. Ionblox sta guidando la rivoluzione della mobilità elettrica fornendo una tecnologia superiore e consentendo alle aziende di veicoli elettrici (EV) e di veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) di raggiungere i loro obiettivi.

Per saperne di più su Ionblox e sul modo in cui sta trasformando il futuro del trasporto elettrico, visitate il sito www.ionblox.com e LinkedIn (@Ionblox).

