InvestCloud nomina Shawn Donovan Chief Revenue Officer

La società rafforza il gruppo dirigente con uno dei dirigenti al top nel settore per dare ulteriore impulso alla crescita dei ricavi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–InvestCloud, società internazionale che sviluppo soluzioni per la gestione di capitali e patrimoni, oggi ha annunciato la nomina di Shawn Donovan alla carica di Chief Revenue Officer (“CRO”), con la responsabilità in tutto il mondo della strategia di gestione dei conti e delle vendite condotta dalla società, con un focus chiave sul migliorare la creazione di valore e superare le aspettative dei clienti. Questo annuncio sottolinea ulteriormente l’impegno di InvestCloud a guidare la trasformazione digitale della gestione di capitali e patrimoni, migliorando l’esperienza d’uso per i clienti e accelerando la crescita, mentre la società supporta capitali e patrimoni per oltre 6 trilioni di dollari sulle sue piattaforme.





Donovan porta nel suo nuovo ruolo in InvestCloud una lunga esperienza nel settore della tecnologia e dei servizi finanziari. Nell’arco di più di 30 anni, ha svolto ruoli direttivi globali sempre più importanti presso EDS, Acxiom, Fiserv e Neustar, con responsabilità che andavano dalla gestione dei conti e delle vendite, alla strategia e alle operazioni, e alla gestione generale. Oltre ad aver fatto parte di vari comitati esecutivi di gestione e ad aver guidato organizzazioni di vendita globali su grande scala nel corso della carriera, Donovan vanta anche oltre cinque anni nel ruolo di Direttore vendite presso Fiserv, in cui ha gestito team composti da oltre 400 executive responsabili delle vendite e ha realizzato fatturati record.

“Da più di tre decenni Shawn dirige team responsabili delle operazioni e vendite nel settore dei servizi finanziari con un focus sul dare impulso a una crescita straordinaria delle vendite e dei ricavi”, commenta Jeff Yabuki, Ceo e Presidente del CdA di InvestCloud. “Siamo estremamente lieti di dargli il benvenuto in InvestCloud, dove potremo avvalerci della sua vasta competenza nella creazione di team altamente performanti e aumentare il valore che forniamo a clienti e partner”.

Donovan è specializzato nella trasformazione del business per promuovere una crescita dei ricavi accompagnata da profitti e si impegna a fondo nel coltivare il talento delle persone, sviluppando processi all’avanguardia e conseguendo costantemente una performance molto positiva. Vanta una storia comprovata di successi nella creazione di team responsabili delle vendite e di modelli che si traducono in risultati.

“InvestCloud vanta una suite di soluzioni tecnologiche moderne, abilitanti che completano gli oltre 80 trilioni in capitali e patrimoni che si prevede saranno trasferiti da una generazione all’altra nel prossimo decennio, il che riteniamo soddisferà le aspettative in evoluzione di una nuova generazione di clienti”, aggiunge Shawn Donovan. “Guardo con confidenza alla straordinaria opportunità di trasformazione che ci aspetta e alla possibilità di collaborare con i vari team della società per dare impulso a questa nuova generazione di crescita”.

Precedentemente al periodo trascorso in Fiserv, Donovan è stato Direttore vendite presso Acxiom, in cui ha guidato un’organizzazione di vendite globale consistente di oltre 375 professionisti responsabili dell’espansione delle vendite e del supporto continuo al portafoglio Acxiom di prodotti e servizi. Da Fiserv, Donovan è passato a dirigere l’organizzazione di vendite globale di Neustar composta da più di 300 professionisti, un ruolo in cui è stato responsabile delle vendite, del supporto continuo e dell’espansione strategica del portafoglio Neustar di prodotti e servizi.

Informazioni su InvestCloud

InvestCloud è leader software globale nella trasformazione digitale del settore della gestione patrimoniale e leader negli Stati Uniti nella personalizzazione ed espansione di programmi di consulenza, che includono conti gestiti unificati (UMA, unified managed account) e conti gestiti separatamente (SMA, separately managed account). Attualmente InvestCloud supporta capitali e patrimoni per oltre 6 trilioni di dollari con oltre 550 clienti diretti – banche e gestori di patrimoni, banche private e gestori di attività. La società offre a clienti e consulenti strumenti ed esperienze digitali che consentono lo sviluppo di soluzioni per la gestione diretta di capitali e patrimoni e la gestione di portafogli UMA/SMA, l’esecuzione di contrattazioni, la gestione di modelli e soluzioni per investimenti – ne conseguono operazioni ed esperienze di livello ineguagliato per il settore della gestione di capitali e patrimoni. Con sede centrale a Los Angeles, InvestCloud ha sedi in vari Paesi – Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Italia, Singapore, India, Giappone e Australia.

