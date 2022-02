 Intesa Sanpaolo investe 40 milioni di sterline in Thought Machine e sceglie Vault per supportare la sua nuova piattaforma di digital banking

LONDRA & TORINO–(BUSINESS WIRE)–Intesa Sanpaolo, la maggior banca italiana per asset totali e uno degli istituti finanziari europei più proficui e sostenibili, ha scelto Thought Machine, la società di tecnologia core banking con sede nel Regno Unito, per supportare la sua nuova piattaforma di digital banking. Congiuntamente a questa partnership, Intesa Sanpaolo ha effettuato un investimento da 40 milioni di sterline in Thought Machine per entrare a far parte della storia di crescita dell’impresa britannica.

Intesa Sanpaolo ha scelto Vault, la piattaforma core banking targata Thought Machine, come base di Isybank, la nuova piattaforma di digital banking recentemente annunciata nel quadro del Business Plan del gruppo per il periodo 2022-2025. Isybank inizialmente servirà 4 milioni di clienti del mercato di massa di Intesa Sanpaolo in Italia e proporrà una vasta gamma di servizi bancari digitali, generando al contempo una riduzione dei costi strutturali per il gruppo.

Intesa Sanpaolo, che continua a investire massicciamente nella propria trasformazione digitale, sostituendo la tecnologia core su mainframe con la migrazione verso il cloud, ha espresso anche l’intenzione di estendere la piattaforma di core banking di Thought Machine nella più ampia infrastruttura del gruppo.

Vault è stata scelta per la flessibilità offerta nei servizi ai clienti multivaluta e internazionali, con programmi, annunciati dalla banca, di estendere il ruolo di Thought Machine ad altri segmenti della clientela oltre la banca al dettaglio per il mercato di massa, sia a livello nazionale che internazionale.

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Obiettivo del nuovo Business Plan del gruppo è affrontare la sfida del fintech. Ecco perché abbiamo deciso di creare una nuova banca interamente digitale mirata ai clienti retail più giovani, che preferiscono non rivolgersi alle filiali e che non necessitano dello stesso servizio diretto richiesto dai nostri clienti multicanale Exclusive, Affluent e Private. Questa nuova banca digitale trasformerà la nostra attività retail da incumbent a elemento di stimolo nel mercato fintech di massa, con previsioni di espansione nel mondo. Abbiamo scelto Thought Machine come partner per la sua posizione di innovatore fintech internazionale; siamo talmente certi che Thought Machine sia il partner giusto per questa trasformazione da annunciare anche il nostro investimento nella società, per far parte di questa storia di crescita”.

Paul Taylor, fondatore e CEO di Thought Machine, ha dichiarato: “Completiamo il lavoro svolto presso le principali banche mondiali annunciando con orgoglio che il maggior gruppo bancario italiano, e uno degli istituti finanziari leader in Europa, adotterà la tecnologia di Thought Machine per la sua nuova banca digitale.

Con Intesa Sanpaolo, che diventa investitore nella nostra attività, abbiamo formato una relazione commerciale che vedrà la nostra tecnologia espandersi ulteriormente nel più ampio portafoglio della banca, e con un ruolo centrale da ricoprire nell’offerta di servizi avanzati ed esperienze digitali per la vasta base di clienti del gruppo in Italia e all’estero”.

Intesa Sanpaolo ha circa 13,5 milioni di clienti in Italia, che serve tramite canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con affiliate che operano nel settore del commercial banking in 12 paesi dell’Europa centrale e orientale e in Egitto, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto dei clienti corporate in 25 paesi.

Thought Machine è diventata de facto l’opzione per le banche di grandi dimensioni che si avviano verso la trasformazione di base; nessun altro vendor del segmento core banking vanta un numero così elevato di clienti. Thought Machine vanta una clientela che include colossi del calibro di JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group e Standard Chartered, oltre ad altre società in tutto il mondo. Valutata in oltre un miliardo di dollari USA, la società ha raccolto finanziamenti per oltre 340 milioni di dollari; ha sede a Londra e uffici regionali a New York, Singapore e Sydney.

