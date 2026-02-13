InterSystems premiata con quattro riconoscimenti 2026 Best in KLAS

Riconosciuta per l'eccellenza nelle categorie cartelle cliniche elettroniche (Acute Care EHR) e nelle soluzioni per la condivisione dei dati clinici (Shared Care Records) in Asia, Oceania ed Europa

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione dei dati sanitari, oggi ha annunciato di aver ricevuto quattro premi Global 2026 Best in KLAS. La società si è aggiudicata il primo posto in classifica nella categoria Acute Care EHR (cartelle cliniche elettroniche) in Asia, Oceania e Francia, e nella categoria Shared Care Records (soluzioni per la condivisione dei dati clinici) in Europa.

Best in KLAS è il riconoscimento annuale di KLAS Research dedicato alle migliori soluzioni di tecnologia e servizi in ambito sanitario, interamente basato sul feedback fornito dai clienti. I premi sono conferiti all'interno di categorie di mercato di software e servizi valutati da KLAS Research utilizzando una metodologia standardizzata che riflette l'esperienza di utilizzo dei clienti e le prestazioni. Oltre alle categorie del mercato statunitense, KLAS riconosce inoltre soluzioni di punta a livello internazionale con i suoi Global Best in KLAS Awards, basati sul feedback fornito da organizzazioni sanitarie al di fuori degli Stati Uniti e valutati utilizzando lo stesso schema di ricerca.

InterSystems è stata premiata con quattro premi 2026 Global Best in KLAS:

InterSystems TrakCare® ha ricevuto tre nomine distinte Best in KLAS nella categoria per Acute Care EHR in Francia, Asia e Oceania, una valutazione che riflette il feedback da parte di organizzazioni sanitarie all'interno di ciascuno di questi mercati.

Shared Care Records (Europa): InterSystems HealthShare® è stata premiata come Best in KLAS nella categoria Shared Care Records in Europa per il terzo anno consecutivo, dopo le vittorie precedenti nel 2024 e 2025, sulla base del feedback da parte di organizzazioni sanitarie in tutta la regione.

"In InterSystems, la nostra missione è sempre stata creare soluzioni per i problemi reali degli utenti finali, aprendo al contempo nuove opportunità nel loro contesto operativo.

Ricevere quattro premi Best in KLAS è una conferma importante perché questi riconoscimenti non vengono assegnati da una giuria, bensì direttamente dal feedback dei clinici e dei manager in ambito sanitario che utilizzano ogni giorno la nostra tecnologia", ha spiegato Don Woodlock, Presidente di InterSystems. "Questi premi testimoniano il rapporto di partnership con i nostri clienti e l'impegno del nostro team per garantirne l'eccellenza e il successo".

“I premi Best in KLAS riconoscono i fornitori che offrono costantemente eccellenza nella collaborazione con le organizzazioni sanitarie. Vincere questo premio significa che i clienti si fidano dell’azienda per aiutarli ad avere successo nello scenario di una sanità in continua evoluzione. Questo significa aiutare i clienti a migliorare l'assistenza ai pazienti, ottenere risultati migliori e realizzare un vero Ritorno dell’Investimento (ROI). Siamo onorati di amplificare la voce dei clienti presso KLAS, e di celebrare quei fornitori che trasformano il feedback in azione”, ha dichiarato Adam Gale, CEO, KLAS Research.

Il report completo 2026 Best in KLAS Awards: Global Software Report è visualizzabile qui.

Informazioni su KLAS

La società di ricerca e consulenza KLAS aiuta le aziende del settore sanitario a prendere decisioni tecnologiche informate offrendo informazioni accurate, trasparenti e imparziali sulle prestazioni dei fornitori. KLAS monitora le prestazioni dei fornitori attraverso interviste a migliaia di operatori sanitari che rappresentano organizzazioni sanitarie in tutto il mondo. KLAS utilizza una semplice metodologia per garantire che tutti i dati e le valutazioni siano accurate, trasparenti e imparziali favorendo decisioni strategiche nel mercato. Per saperne di più, visitare klasresearch.com.

Informazioni su InterSystems

InterSystems è il fornitore di tecnologia per la gestione dei dati che alimenta alcune delle applicazioni di nuova generazione più importanti nel mondo in settori come la sanità, le amministrazioni pubbliche e le grandi organizzazioni private. La piattaforma tecnologica di InterSystems consente di gestire ed integrare enormi quantità di dati da qualsiasi sistema, realizzando in tempi rapidi applicazioni mission critical per le esigenze più complesse. Alcune delle soluzioni includono sistemi informativi ospedalieri, cartelle cliniche e fascicoli sanitari per le organizzazioni che si prendono cura della salute dei pazienti e della popolazione. L’impegno di InterSystems per l’eccellenza è dimostrato non solo dai numerosi riconoscimenti, ma soprattutto dal supporto 24x7 a clienti e partner. Società privata con sede centrale a Cambridge, Massachusetts (USA), InterSystems ha 38 uffici in 28 paesi del mondo.

Per ulteriori informazioni: http://www.intersystems.com/it/

