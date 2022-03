Interactive Brokers lancia un’app per le contrattazioni di titoli azionari in tutto il mondo che riunisce semplicità d’uso e funzionalità

IBKR GlobalTrader mette il mondo a portata di mano dell’investitore

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale che fa ampio ricorso all’automazione, oggi ha lanciato IBKR GlobalTrader, un’app intuitiva e funzionale che permetterà agli investitori di contrattare azioni in tutto il mondo. L’app offre facilità d’uso agli investitori non esperti ed è adeguatamente performante per gli operatori esperti. Gli investitori possono aprire un conto nell’arco di minuti e iniziare le contrattazioni su oltre 80 borse in Nord America, Europa e Asia, avvantaggiandosi del know-how globale di Interactive Brokers, che gestisce oltre 1,75 milioni di conti in più di 200 paesi e territori.

Sviluppata specificamente per investitori che operano a livello internazionale, IBKR GlobalTrader consente di scegliere fra 23 valute per effettuare depositi, che vengono convertiti automaticamente secondo i tassi interbancari nella valuta necessaria per acquistare e vendere azioni in vari mercati del mondo. Per gli investitori che desiderano una diversificazione globale ma non sono sicuri in quali imprese investire, un’apposita funzione – IBKR GlobalAnalyst scanner – aiuta a identificare opportunità in tutto il mondo, facilmente sfruttabili grazie a IBKR GlobalTrader.

“Mentre un numero crescente di persone nel mondo scopre i vantaggi della partecipazione attiva ai mercati finanziari, l’esigenza di un’app di facile uso per le contrattazioni di azioni non è mai stata così sentita”, spiega Steve Sanders, Vicepresidente esecutivo sviluppo marketing e prodotti presso Interactive Brokers. “Lo strumento IBKR GlobalAnalyst aiuta sia gli operatori alle prime armi che quelli esperti a individuare opportunità; a questo punto, con l’intuitiva ma potente app IBKR GlobalTrader è possibile eseguire contrattazioni in tutto il mondo”.

I costi delle contrattazioni quando si usa IBKR GlobalTrader sono trasparenti e contenuti. Per investitori fuori degli Stati Unit, le commissioni iniziano ad appena 0,0035 USD per azione, mentre sono nulle per i residenti negli Stati Uniti che contrattano azioni nazionali. Le commissioni sulle transazioni nel mercato valutario sono pari a 3 punti base (bps), ossia 0,03% del valore della contrattazione, senza alcun spread o ricarico nascosto.

I seguenti sono ulteriori strumenti e funzioni disponibili con l’app IBKR GlobalTrader:

Azioni frazionarie: è possibile investire in azioni statunitensi con importi bassissimi, anche 1 dollaro, indipendentemente dal prezzo del titolo.

Swap: è possibile cambiare posizione con lo stesso importo in dollari da un titolo a un altro. Basta toccare l’opzione per acquistare il titolo desiderato e vendere quello che non interessa più.

Contrattazione di criptovalute: è possibile contrattare Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) o Litecoin (LTC) tramite Paxos Trust Company e l’app IBKR GlobalTrader. Questa tipologia di contrattazioni è disponibile per i clienti di IB LLC.

Risorse didattiche gratuite: gli investitori possono continuare ad ampliare le loro conoscenze sui mercati, le contrattazioni e le modalità di investimento tramite IBKR Campus.

IBKR GlobalTrader può essere scaricata da Apple App Store e Google Play. È disponibile un periodo di prova gratuito senza alcun impegno.

Per ulteriori informazioni visitare uno dei seguenti siti:



Stati Uniti e paesi in cui opera IB LLC: https://globaltrader.interactivebrokers.com

Canada: https://globaltrader.interactivebrokers.ca

Regno Unito: https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk

Europa occidentale: https://globaltrader.interactivebrokers.ie

Europa centrale: https://globaltrader.interactivebrokers.hu

Australia: https://globaltrader.interactivebrokers.com.au

Hong Kong: https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk

India: https://globaltrader.interactivebrokers.co.in

Singapore: https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

L’idoneità all’uso del prodotto e la disponibilità dello stesso dipendono dal paese di residenza legale.

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Le affiliate di Interactive Brokers Group offrono l’esecuzione automatizzata di operazioni di contrattazione e la custodia di titoli, merci e valute straniere 24/7, in oltre 135 mercati in numerosi paesi e monete, da un singolo conto di investimenti integrati IBKR, ai clienti in tutto il mondo. L’azienda propone servizi a investitori privati, fondi speculativi, gruppi di trading per conto proprio, consulenti finanziari e introducing broker. I quattro decenni dedicati alla focalizzazione verso la tecnologia e l’automazione ci consentono di offrire ai clienti una piattaforma esclusiva e sofisticata per la gestione dei portafogli di investimenti. Ci impegniamo per fornire ai nostri clienti prezzi di esecuzione vantaggiosi e strumenti di trading e di gestione rischi e portafoglio, strutture per la ricerca e prodotti per gli investimenti, il tutto a costi contenuti o nulli, nell’obiettivo di ottenere rendimenti superiori sugli investimenti effettuati. Barron’s ha classificato Interactive Brokers al primo posto con 5 stelle (valutazione massima) nel suo Elenco dei migliori broker online (Best Online Broker Review) del 26 febbraio 2021.

