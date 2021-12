Interactive Brokers lancia ‘IMPACT’, la piattaforma di trading mobile per gli investitori socialmente responsabili a livello globale

IMPACT consente agli utenti di investire secondo i loro valori e creare il mondo che vogliono vedere

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), azienda di brokeraggio a livello globale, oggi ha presentato IMPACT agli investitori di tutto il mondo. IMPACT è un’applicazione mobile in attesa di brevetto progettata per aiutare gli investitori ad allineare facilmente i loro portafogli con i propri valori e aiutare a creare il futuro che desiderano vedere. Ampliando sulle nostre iniziative di trading Environmental, Social and Governance (ESG), IMPACT di Interactive Brokers presenta un’app semplice e intuitiva che semplifica il processo di investimento sostenibile per qualsiasi investitore. Dopo il lancio di IMPACT agli investitori statunitensi, il lancio globale coincide con un momento in cui le considerazioni ESG sono diventate sempre più importanti per gli investitori su scala globale. Il Global Impact Investor Network stima il volume totale del mercato a 715 miliardi di dollari gestiti da 1.720 organizzazioni.

“IMPACT prende l’utilità e l’allineamento ai valori offerti dal nostro Impact Dashboard e li mette in mano agli investitori”, ha spiegato Will Peterffy, Direttore ESG presso Interactive Brokers. “Stiamo guidando una nuova generazione di investitori che fanno investimenti basati sui valori consentendo loro di sviluppare il loro proprio piano di investimenti responsabili basati sui loro valori personali offrendo affidabilità e trasparenza”.

IMPACT permette agli investitori di scegliere i propri criteri personali di investimento da 13 valori e principi essenziali: aria pulita, acqua pulita, vita nei mari, salute della terra, sicurezza del consumatore, leadership etica, parità di genere, uguaglianza razziale, inclusione LGBTQ, trasparenza aziendale, ciclo di vita del prodotto sostenibile, modelli commerciali consapevoli e pratiche lavorative leali e benessere delle comunità. Gli investitori possono anche escludere gli investimenti in base di 10 categorie: test su animali, controversie di etica d’impresa, spese politiche aziendali e attività di lobbying, elevato consumo energetico, combustibili fossili, emissioni di gas effetto serra, rifiuti pericolosi, elevato consumo idrico, tabagismo, alcolismo e gioco d’azzardo, oltre ad armi e produttori di armi.

In base a queste scelte, l’app offre punteggi di impatto su portafogli e partecipazioni esistenti e identifica aziende che si allineano ai criteri scelti dagli investitori. (Interactive Brokers utilizza dati ESG forniti da fornitori terzi e li aggiunge alle preferenze di valore di un cliente per produrre punteggi di impatto.) Questo, assieme alla capacità di valutare i dati finanziari per i titoli ed esaminare i punteggi di impatto delle aziende, dà agli investitori l’occasione di migliorare i propri punteggi attraverso la selezione di aziende alternative in maniera semplice ed efficiente.

IMPACT include la funzionalità “Swap”, un’offerta unica che dà agli utenti la capacità di scambiare posizioni dello stesso valore in dollari da un titolo a un altro. Con un semplice tocco dello schermo, gli investitori possono acquistare e vendere titoli simultaneamente in base ai punteggi di impatto comparativi di una azienda rispetto a un’altra. Questa funzionalità è disponibile solo per i titoli statunitensi.

“La funzionalità ‘Swap’ di IMPACT supera anche i nostri competitori per consentire ai clienti di riallineare facilmente le posizioni dei loro portafogli con ciò che sta loro più a cuore, il che ci rende molto orgogliosi”, aggiunge Edward Soffer, ESG Manager presso Interactive Brokers. “L’app è pensata per gli investitori del contemporanei che capiscono che i loro investimenti hanno un impatto e catalizzano il cambiamento”.

Assieme al lancio, Interactive Brokers ha stretto una collaborazione con One Tree Planted nell’ambito dell’iniziativa IMPACT Plant a Forest. Disponibile ai primi 30.000 clienti che si registrano con IMPACT, il programma Plant a Forest offre agli investitori l’occasione di avere un importante impatto ambientale. Per ogni 1.000 dollari depositati da un investitore nel loro conto, IMPACT pianterà 25 alberi. Per l’equivalente di 1 albero ogni 40 depositati, i clienti IBKR che utilizzano l’app IMPACT possono facilmente contribuire all’opera di rimboschimento e dirigere IMPACT a piantare alberi in regioni con condizioni ambientali critiche, quali California, Messico, Costa d’Avorio o India. One Tree Planted è una organizzazione non-profit che pianta alberi in tutto il mondo per combattere i cambiamenti climatici e la deforestazione e collabora con organizzazioni di rimboschimento attentamente selezionate in Nordamerica, America Latina, Africa e Asia.

Per maggiori informazioni, comprese le informative, e per scaricare l’app IMPACT, visitare:

Regno Unito: https://impact.interactivebrokers.co.uk/

Europa Occidentale: https://impact.interactivebrokers.ie/

Europa Centrale: https://impact.interactivebrokers.hu/

Australia: https://impact.interactivebrokers.com.au/

Hong Kong: https://impact.interactivebrokers.com.hk/

Singapore: https://impact.interactivebrokers.com.sg/

Canada: https://impact.interactivebrokers.ca/

Altri paesi: https://impact.interactivebrokers.com

IMPACT non è disponibile per gli abitanti di India o Giappone.

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Le affiliate di Interactive Brokers Group offrono l’esecuzione automatizzata di operazioni di contrattazione e la custodia di titoli, merci e valute straniere 24/7, in oltre 135 mercati in numerosi paesi e monete, da un singolo conto di investimenti integrati IBKR, ai clienti in tutto il mondo. L’azienda propone servizi a investitori privati, fondi speculativi, gruppi di trading per conto proprio, consulenti finanziari e introducing broker. I quattro decenni dedicati alla focalizzazione verso la tecnologia e l’automazione ci consentono di offrire ai clienti una piattaforma esclusiva e sofisticata per la gestione dei portafogli di investimenti. Ci impegniamo per fornire ai nostri clienti prezzi di esecuzione vantaggiosi e strumenti di trading e di gestione rischi e portafoglio, strutture per la ricerca e prodotti per gli investimenti, il tutto a costi contenuti o nulli, nell’obiettivo di ottenere rendimenti superiori sugli investimenti effettuati. Barron’s ha classificato Interactive Brokers al primo posto con 5 stelle (valutazione massima) nel suo Elenco dei migliori broker online (Best Online Broker Review) del 26 febbraio 2021.

