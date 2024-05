Intelsat prolungherà la durata della missione di vari satelliti mediante appositi veicoli spaziali (MEV)

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo e leader nel settore della connettività in volo (IFC, inflight connectivity), aggiungerà anni di affidabile servizio satellitare mobile, distribuzione di video e trasmissioni in larga banda per clienti in tre continenti grazie al successo dell’innovativo progetto Mission Extension Vehicle (MEV) di Northrop Grumman che alla fine prolungherà di nove anni la durata del satellite geosincrono Intelsat 10-02 (IS-10-02).





I satelliti in orbita terrestre geosincrona (GEO, geosynchronous Earth orbit) hanno una durata media di 15-20 anni prima che il carburante inizi a esaurirsi. Nel 2020 Intelsat è diventato il primo operatore satellitare a impegnarsi a utilizzare due MEV Northrop Grumman per prolungare la durata di un satellite altrimenti ancora funzionale.

