Intelsat fornirà connettività in volo alla flotta di A220 di Air France

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della rete terrestre e satellitare integrata più grande al mondo, è stato scelto da Air France per installare la soluzione di connettività in volo basata su satelliti ad alta velocità 2 Ku, in 60 nuovi aerei A220-300 di Air France. L’inizio del progetto è previsto per il 2021 e gli aerei copriranno tratte di breve e media distanza sulla rete Air France.





La soluzione Intelsat per la connettività in volo è la più avanzata nel settore perché offre la massima velocità di trasmissione e affidabilità a dispositivi e aerei in tutto il mondo, assicurando ai passeggeri un’esperienza di connessione superiore e metrica NPS (Net Promoter Scores) eccezionale.

“Siamo onorati della partnership stretta con Air France e della possibilità di garantire ai suoi passeggeri un’esperienza di connettività in volo superiore sui modernissimi Airbus A220”, commenta John Wade, Presidente Commercial Aviation presso Intelsat. “Questo contratto amplia a 143 il numero di aerei Air France serviti da Intelsat, compresi gli A330 e i B777 a tre file di sedili. Air France è la terza compagnia aerea nostro partner a scegliere Intelsat per gli aerei A220 e la prima in Europa a utilizzare la tecnologia 2Ku”.

Intelsat 2Ku è la tecnologia satellitare di connettività a larga banda adottata più rapidamente nel settore dell’aviazione, attualmente utilizzata da linee aeree in Nord e Sud America, Europa e Asia.

“Essere in grado di accedere a Internet e rimanere in contatto con la famiglia e amici durante il volo è ormai un must per i nostri clienti”, spiega Fabien Pelous, Vicepresidente Senior Customer presso Air France. “Siamo molto lieti di unire le forze con Intelsat per offrire ai clienti questo servizio”.

Con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari, Intelsat sta creando una rete 5G globale unificata che supporterà pressoché qualsiasi tecnologia di accesso, abilitando la nuova generazione di mobilità internazionale, l’Internet degli oggetti e i servizi 5G. Combinando una tecnologia definita da software e una rete multibanda, multilivello e multiorbita, garantiamo alle linee aeree la scalabilità di cui hanno imprescindibile bisogno e un singolo modo, più potente, per una connessione più facile.

Si prevede che la connettività per la flotta di A220 di Air France sarà operativa quando l’aereo inizierà il servizio commerciale nell’autunno del 2021.

