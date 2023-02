Intelsat espande la portata globale per l’IoT di Deutsche Telekom

Il servizio satellitare globale integra la connettività cellulare in modo da consentire soluzioni per un maggior numero di località

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più ampie al mondo e fornitore leader di connettività di bordo, ha annunciato oggi che Deutsche Telekom IoT (DT IoT) intende integrare Intelsat FlexEnterprise nella sua offerta delle Internet of Things (IoT) basata su cloud per espandere soluzioni IoT potenti e facili da usare a località che non dispongono di opzioni di connettività in fibra o cellulare.





I servizi IoT sono sempre più utilizzati in un’ampia gamma di aziende; la raccolta di dati da migliaia di dispositivi per l’analisi in modo da aiutare le organizzazioni ad incrementare l’efficienza del sistema, ridurre gli sprechi, monitorare ambienti delicati e fornire nuove informazioni su processi e operazioni. Utilizzando FlexEnterprise a complemento della connettività cellulare, DT può estendere la portata e l’efficacia della propria soluzione e ottenere risultati migliori per i propri clienti.

“La connettività satellitare consente all’IoT di collegare oggetti e dispositivi fisici di qualsiasi parte del mondo al mondo virtuale per migliorare la raccolta dei dati in tempo reale, oltre all’analisi e il processo decisionale”, ha dichiarato Brian Jakins, direttore generale di Intelsat Networks. “Con FlexEnterprise, DT amplia l’utilità della sua offerta IoT, in particolare per applicazioni ampiamente distribuite come le infrastrutture per le energie rinnovabili e il monitoraggio ambientale dell’IoT verde”.

“Integrando la connettività satellitare nella nostra offerta DT IoT, connettiamo ogni cosa ovunque e rimodelliamo il futuro della rete IoT globale”, ha dichiarato Dennis Nikles, CEO di Deutsche Telekom IoT GmbH. “I nostri clienti hanno ora un unico punto di contatto e una ‘rete di reti’ con una connettività semplice e onnipresente che offre possibilità completamente nuove”.

FlexEnterprise è un servizio di connettività di livello aziendale pronto all’uso che integra reti satellitari e terrestri in modo da estendere Internet, cloud e reti private. L’infrastruttura globale di FlexEnterprise è gestita da Intelsat ed elimina la necessità per i clienti di mantenere la propria infrastruttura satellitare e le proprie competenze. Intelsat offrirà FlexEnterprise a DT come offerta “satellite-as-a-service”, riducendo ulteriormente i tempi e i costi di gestione di nuovi servizi.

La piattaforma satellitare Intelsat FlexEnterprise consente agli operatori di rete mobile di offrire servizi simili alle reti terrestri indipendentemente dalla posizione geografica. I clienti dell’IoT industriale possono connettere dispositivi in luoghi difficili da raggiungere, come per esempio per controllare le turbine eoliche in cima alle montagne o in mare aperto, o per valutare i rischi di inondazione monitorando i livelli dell’acqua in luoghi remoti.

