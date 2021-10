Intelsat annuncia il ritiro di Stephen Spengler dall’incarico di CEO

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat S.A. (OTC: INTEQ), operatore di una delle reti terrestri e satellitari integrate più grandi e avanzate al mondo, ha annunciato oggi che il Direttore Generale Stephen Spengler ha deciso di ritirarsi dall’incarico di CEO fino a quando la Società non emerge dal processo di ristrutturazione finanziaria e nomina un successore. Fino ad allora, Spengler continuerà come CEO e guiderà Intelsat nelle fasi finali del suo processo, assicurando una transizione fluida.

“Ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra ristrutturazione con maggiore potenza economica e siamo idealmente posizionati per avviare una nuova, entusiasmante strategia aziendale per la nuova generazione di connettività di rete 5G”, ha dichiarato Spengler. “È il momento giusto per annunciare il mio pensionamento così da poter iniziare a identificare un nuovo direttore a lungo termine”.

Dave McGlade, Presidente del CdA, ha dichiarato, “Steve ha servito Intelsat per più di 18 anni in vari incarichi dirigenziali senior e come CEO per gli ultimi sei anni e mezzo. La sua profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti sono risultati in molti anni di successo commerciale. Anche la sua solida guida della Società durante la ristrutturazione finanziaria è stata esemplare. Steve ha aiutato a gettare le basi per un futuro solido e per questo gli siamo particolarmente grati”.

Egon Zehnder, importante azienda di ricerca di dirigenti, è stata incaricata di avviare il processo di ricerca di un nuovo CEO.

Informazioni su Intelsat

Architetto che ha gettato le basi della tecnologia satellitare, Intelsat gestisce la rete di telecomunicazioni satellitare più affidabile al mondo. Applichiamo la nostra competenza ineguagliata e la nostra presenza globale per collegare persone, aziende e comunità indipendentemente dalla complessità del problema. Intelsat sta creando il futuro delle comunicazioni globali con la prima rete 5G definita da software, multiorbita, ibrida al mondo progettata per offrire copertura semplice, sicura, regolare e ininterrotta precisamente dove e quando i nostri clienti ne hanno più bisogno. Segui il leader nella connettività globale e “Immagina qui” con noi sul sito Intelsat.com.

