Insempra annuncia investimento strategico in Solena Materials

Investimento strategico per la fondazione di Solena Materials, spin-out dell’Imperial College London, per l’accelerazione dello sviluppo di fibre sintetiche a prestazioni elevate intrinsecamente sostenibili per indumenti

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Insempra, azienda biology-powered che consente alle imprese di realizzare prodotti superiori in collaborazione con la natura, ha annunciato in data odierna un investimento strategico in Solena Materials Ltd (“Solena”), azienda di biologia sintetica. Solena, spin-out dell’Imperial College London, sviluppa proteine sintetiche per fibre per indumenti a prestazioni elevate.

L’investimento permetterà a Insempra, già Origin.Bio, di accelerare la propria strategia di utilizzo di nuove tecnologie per l’avanzamento dei processi produttivi biologici avanzati, creando prodotti naturalmente superiori che trainino la rivoluzione rigenerativa. Solena costituirà una parte rilevante della piattaforma di Insempra per la fornitura di ingredienti intrinsecamente sostenibili a prestazioni elevate a una vasta rosa di settori.

Solena utilizza la progettazione computazionale per sviluppare nuove classi di proteine sintetiche per la produzione di fibre a prestazioni elevate per indumenti, in grado di assorbire quantitativi importanti di energia cinetica. Insempra accelererà lo sviluppo e la produzione delle proteine sintetiche su scala industriale, offrendo soluzioni biologiche migliori rispetto ai materiali non biodegradabili di derivazione petrolchimica o fibre estratte dalla natura o dagli animali, quale la seta, attualmente utilizzati dai settori tessile e dell’abbigliamento. Questa tecnologia riduce inoltre altri impatti ambientali, quale l’incremento della presenza di microplastiche nei corpi idrici a seguito del lavaggio di prodotti tessili di origine petrolchimica.

Jens Klein, fondatore e amministratore delegato di Insempra nonché amministratore delegato di Solena Materials, ha commentato: “ Siamo estremamente entusiasti di questo investimento in Solena, che contribuirà all’accelerazione del nostro approccio incentrato sul mercato per sviluppare ingredienti di qualità superiore intrinsecamente sostenibili. Siamo pronti ad accelerare lo sviluppo e la produzione delle proteine sintetiche uniche di Solena per lo sviluppo di fibre a prestazioni elevate ad hoc per una rosa di applicazioni”.

Il dott. James MacDonald, inventore, cofondatore e direttore tecnico di Solena Materials, ha aggiunto: “ Il sottoscritto e l’intero team siamo pronti a trasformare questa tecnologia in un gran successo”.

Il prof. Paul Freemont dell’Imperial College London ha aggiunto: “ Questo investimento di Insempra è un riconoscimento del potenziale della nostra tecnologia di rivoluzionare i tessuti a prestazioni elevate e le relative filiere. Insieme possiamo avvalerci delle nostre capacità di biologia sintetica per sviluppare, produrre e realizzare una nuova classe di tecnologia superiore di fibre più sostenibili”.

Insempra, cofondatore di Solena, sarà l’unico azionista a contribuire a Solena, che ha sede nel Translation & Innovation Hub (I-HUB) dell’Imperial College a White City, Londra. Il consiglio di amministrazione di Solena sarà composto dal dott. James MacDonald di Solena, dal prof. Paul Freemont e dal prof. Milo Shaffer dell’Imperial College London, nonché da Jens Klein e Andreas Heyl di Insempra.

Informazioni su Insempra

Insempra è un’azienda biology-powered che consente alle imprese di realizzare prodotti superiori in collaborazione con la natura. Abbiniamo bioscienza e tecnologica per generare materiali per prodotti nuovi e migliori.

Da troppo tempo le imprese fanno affidamento su processi di industrializzazione chimica e prodotti petrolchimici depauperando le risorse limitate del pianeta. Per questo motivo siamo determinati a spronare una rivoluzione rigenerativa per la produzione di scala in collaborazione con la natura.

Guidata da una squadra selezionata di biologi, tecnologi e imprenditori dallo spirito ribelle Insempra intende creare una nuova scuola di pensiero e azione collettiva. Il momento di ripristinare l’equilibrio tra le persone e il pianeta è ora. Non aspettiamo il cambiamento. Facciamo il necessario per costruire un futuro migliore.

Per maggiori informazioni su Insempra visitare insempra.bio

Informazioni su Solena Materials

Solena è un’azienda dedita alla progettazione di materiali proteici. Utilizziamo progettazione computazionale, machine learning e automazione di massimo livello per accelerare lo sviluppo di materiali ad hoc e mirati per vari settori, dall’abbigliamento ai prodotti tessili per uso medico. Le nostre nuove fibre di base proteica sostituiranno i materiali estratti dalla natura, quali la seta e i materiali di origine petrolchimica, andando a creare un nuovo mondo di materiali intelligenti, sostenibili, funzionali e biodegradabili per i consumatori, l’industria e il pianeta.

