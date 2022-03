Ingram Micro Cloud pubblica la relazione intitolata Tecnologia cloud: lo stato dei fornitori di servizi gestiti per orientare i rivenditori verso il successo

La nuova relazione fornisce agli MSP insight derivati da indagini di mercato e consigli importanti su come potenziare la crescita delle loro attività cloud odierne

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Ingram Micro Cloud, che gestisce il mercato cloud più grande al mondo per il canale, ha annunciato il 3 marzo la creazione e pubblicazione della sua relazione annuale in cui si esaminano le tendenze previsionali che interessano i fornitori di servizi gestiti (managed service provider, MSP) e i rivenditori di tecnologie. Nella relazione intitolata Tecnologia cloud: lo stato dei fornitori di servizi gestiti si analizzano i principali ostacoli e difficoltà che gli MSP devono superare allo scopo di massimizzare opportunità nuove e previste all’interno del canale.

La relazione intitolata Tecnologia cloud: lo stato dei fornitori di servizi gestiti può essere scaricata qui.

Attingendo agli insight di oltre 600 MSP acquisiti da Ingram Micro Cloud e dall’impresa specializzata in indagini di mercato per il settore tecnologico globale Vanson Bourne durante un periodo in cui il canale ha subito la trasformazione più radicale di sempre, la relazione rivela informazioni preziose a diretto vantaggio dei rivenditori e degli MSP aiutandoli a farsi strada in nuovi ambienti commerciali.

