Infobip presenta la soluzione RCS Business Messaging per telco ed enterprise

La piattaforma globale di comunicazione cloud Infobip presenta la sua soluzione di messaggistica aziendale Rich Communication Services (RCS), che consente ai Mobile Network Operatore (MNO) e alle aziende di coinvolgere i clienti e creare esperienze memorabili attraverso messaggi rich conversational.

Secondo l’analista tecnologico Juniper, l’utilizzo di RBM passerà da poco meno di un miliardo di utenti nel 2023 a più di due miliardi entro il 2028. Inoltre, Juniper prevede che il traffico RBM aumenterà del 350% nei prossimi cinque anni. Alla luce di questa crescita, Infobip presenta la sua soluzione di messaggistica aziendale RCS per consentire agli MNO di offrire l’RCS Business Messaging ai clienti enterprise sulla propria rete, fornendo al contempo all’MNO il controllo e l’analisi del traffico. Introducendo questa soluzione innovativa, Infobip promuove la crescita dell’intero ecosistema di messaggistica e aumenta la copertura del Rich Business Messaging.

I vantaggi della soluzione di RCS Business Messaging di Infobip per le telecomunicazioni includono:

Mittente brandizzato e verificato: garantisce la sicurezza dei messaggi e la coerenza di logo, nome e colori

garantisce la sicurezza dei messaggi e la coerenza di logo, nome e colori Ottima prima impressione: funzionalità RCS complete, tra cui immagini, video, documenti e card carousel

funzionalità RCS complete, tra cui immagini, video, documenti e card carousel Pulsanti di risposta facilmente cliccabili: include una serie di pulsanti di azione e di risposta personalizzati per aumentare i tassi di engagement dei messaggi

include una serie di pulsanti di azione e di risposta personalizzati per aumentare i tassi di engagement dei messaggi Metriche sulle performance della messaggistica: tracciamento della consegna dei messaggi e del coinvolgimento dei clienti con statistiche dettagliate della campagna, come quelle relative a messaggi consegnati, visti e cliccati.

Infobip consente alle società di telecomunicazioni e alle enterprise di trarre vantaggio dalla messaggistica aziendale RCS attraverso il servizio Messaging-as-a-Platform (MaaP). La soluzione MaaP di Infobip, che si basa sulla piattaforma Jibe RCS di Google, gestisce il ciclo di vita degli agenti RBM. MaaP offre i vantaggi della messaggistica, tra cui il controllo di throughput, contenuti e spam, mentre la più ampia offerta CpaaS di Infobip garantisce la connettività con altri operatori di rete mobile (MNO). I vantaggi operativi includono fatturazione e reportistica dettagliate, approvazione più rapida di brand e partner, controllo aggiuntivo degli utenti e opzioni managed service.

“Il 2024 è un anno importante per l’RBM, visto il supporto previsto da Apple per RCS sul suo sistema operativo e la crescita degli utenti e del traffico di RCS Business Messaging prevista nei prossimi cinque anni. Se l’85% dei Mobile Network Operator non ha ancora adottato l’RBM, per noi si tratta di un’opportunità significativa per aiutare gli MNO e le imprese a cogliere i vantaggi della messaggistica aziendale RCS e a offrire ai clienti una messaggistica ricca e conversazionale. Grazie alle nostre soluzioni RCS Business Messaging e MaaP, possiamo aiutare gli MNO a lanciare la messaggistica aziendale RCS e a ottenere profitti più rapidamente, diventando il loro partner per l’abilitazione tecnica e commerciale in RCS”, ha affermato Matija Ražem, VP Business Development di Infobip.