Inflection AI rileva Boundaryless per accelerare la distribuzione di agenti di IA affidabili per le aziende

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Inflection AI oggi ha annunciato l’acquisizione di Boundaryless, uno dei più importanti fornitori di soluzioni di Robotic Process Automation (RPA) in Europa, per supportare la rapida implementazione delle capacità dei suoi agenti di intelligenza artificiale (IA) all’interno dell’impresa.





Boundaryless offre soluzioni per la trasformazione dei dati, l’automazione, l’IA e l’analisi a clienti dei settori finanziario, energetico, sanitario, manifatturiero e altro. Il team pluripremiato di Boundaryless offre vasta esperienza nell’implementazione e nell’integrazione dell’IA e di tecnologie dell’automazione, come UiPath, per clienti di Fortune 500 a livello globale. La comprovata esperienza dell’azienda nell’implementare soluzioni di dati, IA e automazione in vari settori e utilizzare casi d’uso ha fatto risparmiare ai clienti milioni di dollari, facendo aumentare drasticamente efficienza e precisone.

Con questa transazione, la sede centrale di Boundaryless in Svizzera opererà come la prima sede europea di Inflection AI, con un team recentemente ampliato che comprende vendite, implementazione e abilitazione dei partner in EMEA.

“ Il team di Boundaryless è un complemento perfetto per Inflection AI perché sa cosa serve per portare tecnologie innovative nelle aziende Fortune 500”, ha dichiarato Sean White, CEO di Inflection AI. “ Il nostro sistema Enterprise AI è più di una semplice chatbot; è profondamente integrato nell’azienda e funziona in sede o nel cloud privato aziendale, per poter agire per conto dei dipendenti in maniera totalmente affidabile. Implementare questi tipi di agenti di IA richiede conoscenze e competenze specializzate, ed è per questo che siamo entusiasti di accogliere questo team”.

“ Entrare a far parte di Inflection AI consentirà al nostro team di avere un impatto assolutamente senza precedenti sulle aziende”, ha dichiarato Erik Gillet, Fondatore e CEO di Boundaryless. “ Tutti i nostri clienti vogliono ampliare i programmi di automazione con l’IA e l’agentic process automation. L’offerta di Inflection AI è unica ed entusiasmante. Il suo sistema olistico consente alle aziende di ottenere tutti i vantaggi delle capacità dell’IA e siamo impazienti di vedere questo progetto realizzarsi per i nostri clienti”.

Informazioni su Inflection AI

Inflection AI sta costruendo il futuro dell’IA aziendale. Fondata nel 2022, la società ha creato uno dei LLM più intelligenti al mondo, chiamato Pi, utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Nel marzo 2024, Inflection AI è stata rifondata sotto la guida del CEO Sean White con la mission di consentire alle persone di ottenere di più liberando il pieno potenziale della enterprise intelligence. Per maggiori informazioni, visitare inflection.ai.

