infiniDome effettuerà al DSEI 2023 la prima dimostrazione dal vivo di soluzioni anti-interferenze GPS su misura per la protezione degli UAV

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–infiniDome, leader nelle soluzioni per la protezione GPS e per la navigazione resiliente, sarà uno degli espositori del DSEI, dal 12 al 14 settembre, stand H1-160, Hall 1, presso il padiglione israeliano, e per la prima volta effettuerà una dimostrazione dal vivo delle proprie soluzioni. Personalizzate per la difesa degli UAV e di altri veicoli dagli attacchi basati sulle interferenze GNSS, le rivoluzionarie proposte di infiniDome permettono la continuità delle operazioni anche negli ambienti più difficili.









Con l’evento dal vivo, che si svolgerà presso lo stand di infiniDome, i visitatori potranno partecipare a una dimostrazione immersiva e pratica delle soluzioni ottimizzate in termini di C-SWaP (costo, dimensioni, peso e potenza) e anti-jamming dell’azienda. I partecipanti potranno osservare come i prodotti anti-interferenze di infiniDome siano in grado di proteggere un ricevitore GNSS dai jammer utilizzando reali segnali GNSS (emulati) e reali segnali per le interferenze, il tutto in una gabbia di Faraday sviluppata da infiniDome, la prima nel suo genere.

Sempre presso il proprio stand, infiniDome presenterà la linea di prodotti dell’azienda testati sul campo per la navigazione resiliente, specificamente mirati ai veicoli senza equipaggio, sia aerei che da terra, utilizzati nelle operazioni di difesa del mondo reale che per il completamento sicuro delle missioni dipendono dalla resilienza della navigazione.

Cosa: il DSEI è un importante evento internazionale per la difesa e la sicurezza in programma a Londra, appuntamento in cui infiniDome esporrà le proprie soluzioni C-SWaP ottimizzate e proporrà una dimostrazione dal vivo

Quando: da martedì 12 settembre a giovedì 14 settembre, dalle 9:30 alle 17:00

Dove: stand H1-160, padiglione israeliano, Hall 1, ExCeL Exhibition Centre, Londra, Regno Unito

Chi: Omer Sharar, fondatore e CEO di infiniDome, insieme ad altri rappresentanti di infiniDome

Oltre a essere presente allo stand, Omer Sharar sarà disponibile per incontri individuali durante gli orari di apertura del salone, oppure anche precedentemente o successivamente. Per richiedere un appuntamento con il signor Sharar, o con il responsabile dello sviluppo commerciale dell’azienda, contattare Or Saf all’indirizzo Or@infinidome.com.

Informazioni su infiniDome

infiniDome, startup israeliana con sede a Caesarea, fondata nel 2016, sviluppa soluzioni personalizzate di protezione GPS e di navigazione resiliente per difendere gli UAV e i veicoli dagli attacchi basati sulle interferenze. La sua tecnologia sfrutta algoritmi EW ridefiniti e il suo RFIC (chip) proprietario, al cuore della linea di prodotti GPSdome, le soluzioni di protezione dell’azienda, consente il miglior equilibrio tra performance e C-SWaP (costo, dimensioni, peso e potenza) a livello mondiale. Supportato da Honeywell Aerospace, Hanwha Aerospace e da altri investitori di rilievo, attualmente infiniDome sta rivoluzionando lo spazio di protezione degli UAV e dei veicoli militari e governativi e farà lo stesso per lo spazio commerciale degli UAV\UAM del futuro, grazie a soluzioni leader per la protezione e il monitoraggio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

infiniDome



info@infiniDome.com

+972-4-7707700