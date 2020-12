Industrial IoT con la famiglia di soluzioni u-mation di Weidmüller

Con una nuova gamma di prodotti per l’automazione Weidmüller offre un portafoglio rivolto al futuro come soluzione a livello operativo e di comunicazione.

Industria 4.0 e Internet of Things, infatti, stanno rivoluzionando il lavoro di macchine e impianti.

Non solo le sequenze di processo, ma anche i requisiti per l'analisi, la manutenzione e le opportunità operative.

Allo scopo la famiglia di prodotti di automazione industriale di Weidmüller u-mation comprende sistemi u-control per il controllo del dispositivo e la digitalizzazione dei dati; I/O remoti u-remote per l’acquisizione segnali dal campo; thin client u-view per l’interfaccia utente: i relativi sistemi di programmazione.

u-control: Web controller di controllo multipiattaforma

Il web controller è un PLC real time e un dispositivo IIoT con una soluzione di programmazione software basata sul web e accessibile tramite browser.

Nessuna licenza è necessaria per il suo funzionamento e la programmazione può essere effettuata con qualsiasi sistema operativo.

La gamma di funzionalità base è ampliata grazie ad app software aggiuntive. Utilizzato in combinazione con u-control e u-remote, u-create web fornisce la soluzione di automazione ottimale per un'ampia varietà di macchine e sistemi.

I dati raccolti dal campo possono essere pre-elaborati prima di essere inviati. È possibile il monitoraggio e il controllo di locali e aree sensibili. Nei Data Center si possono per esempio monitorare temperature, flussi di aria e consumi energetici HVAC.

L’IoT industriale Weidmüller UC20-WL2000-AC risponde con flessibilità e semplicità di programmazione a molteplici esigenze.