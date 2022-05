Incontro annuale del Forum economico mondiale di Davos: Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex, interviene sugli ecosistemi dei dati e la risposta alle sfide poste dalla competitività e dalla sovranità economica

In primo piano: Data Exchange e Data Sharing in 4 sessioni nell’agenda del Forum di Davos

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico per lo scambio dei dati, il marketplace dei dati e data hub, oggi ha annunciato l’intervento del co-CEO Fabrice Tocco all’incontro annuale del World Economic Forum di Davos. Nell’occasione, il CEO esporrà la sua visione sulla creazione di nuovi ecosistemi per lo scambio dei dati in risposta alle sfide poste dall’economia e dall’ambiente.





“Come rafforzare la fiducia negli scambi di dati tra settore pubblico e privato”

Giovedì, 24 maggio alle 13:30 CET

Gli ecosistemi dei dati sono diventati un elemento essenziale della competitività tra le imprese e la sovranità economica.

Nell’economia attuale, in cui i dati sono diventati un prodotto con un potenziale illimitato, un valore proprio e una nuova fonte di reddito, la tecnologia Dawex consente alle organizzazioni di creare nuovi ecosistemi attorno a piattaforme di scambio dati conformi ai quadri normativi e che soddisfano i requisiti sulla tracciabilità e la sicurezza.

A proposito di Dawex

