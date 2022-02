Inaugurato il brand store di Aqara sul sito tedesco di Amazon

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti smart per la casa, oggi ha annunciato il lancio del brand store Aqara su Amazon.de il 22 febbraio 2022. Dopo i due primi punti vendita europei del marchio su Amazon, inaugurati nel Regno Unito e in Francia nel 2021, secondo le previsioni l’apertura dello store su Amazon.de semplificherà l’accesso a una suite completa di prodotti Aqara per gli utenti delle smart home, in Germania e in altri paesi europei coperti dalla rete Amazon.

Aqara era commercializzato in Germania tramite rivenditori locali e sull’Apple Store online, diventando sempre più diffuso tra gli utenti della smart home per la qualità elevata dei prodotti, i prezzi convenienti e l’integrazione senza problemi con i principali ecosistemi come HomeKit, Alexa e Google Home. Impegnata nell’offerta di esperienze eccellenti per la casa connessa, Aqara ha annunciato anche il supporto dei nuovi protocolli IoT Matter e Thread. Dopo Regno Unito, Francia e Germania, il marchio continua a espandersi in Europa e ha in programma l’aggiunta di brand store sul sito italiano e spagnolo di Amazon nei prossimi mesi dell’anno.

La linea di prodotti Aqara su Amazon.de include:

Hub-videocamera G3 – La videocamera ‘pan and tilt’ fiore all’occhiello di Aqara per la sicurezza della casa, con riconoscimento facciale e gestuale basato sull’IA e il supporto, incorporato nell’hub, di funzionalità Zigbee e di ecosistemi di terze parti (HomeKit, Alexa, Google Home);

Hub-videocamera G2H – La videocamera di sicurezza compatibile con HomeKit Secure Video con supporto di Zigbee a livello di hub, per migliorare la sicurezza della casa e la domotica smart;

Hub M2 – L’home hub versatile e pronto per il futuro che connette tutti i dispositivi Aqara e consente un’integrazione senza problemi tra i sensori e i dispositivi per l’automazione domestica targati Aqara;

Hub M1S – La centralina di controllo wireless degli accessori Aqara che supporta domotica, allarmi locali e telecontrollo di dispositivi smart, utilizzabile anche come luce notturna, sirena o campanello d’ingresso;

Hub E1 – L’home hub più compatto di Aqara, dotato di un connessione UBS-A e di perno regolabile che ne consente l’inserimento flessibile, anche per la ricarica, in dispositivi USB come PC, ciabatte multipresa e prese elettriche;

Sensore per porte e finestre – Rileva in tempo reale l’apertura di una porta o di una finestra e supporta le notifiche push e/o sirene locali in caso di apertura imprevista di porte e finestre;

Sensore temperatura e umidità – Controlla in tempo reale temperatura, umidità e pressione atmosferica; può essere collegato ad altri dispositivi Aqara per l’automazione e gli scenari domestici;

Sensore di movimento – Rileva i movimenti umani tramite infrarossi passivi ed è utilizzabile con altri prodotti Aqara per l’impostazione di automazioni e scenari domestici;

Sensore di perdite d’acqua – Rileva allagamenti e supporta le notifiche push e/o l’attivazione di allarmi locali per proteggere la proprietà;

Sensore di vibrazione – Rileva vibrazioni, incorpora la funzionalità ‘tilt and drop’, avvisa gli utenti in caso di movimenti imprevisti e può essere utilizzato per le automazioni e gli scenari domestici;

Monitor della qualità dell’aria (TVOC) – Rileva i livelli di composti organici volatili totali (TVOC) nell’aria, oltre alla temperatura e all’umidità, e può essere utilizzato per le notifiche push, le sirene locali e la domotica;

Interruttore smart da parete H1 EU – Il primo interruttore a parete Aqara progettato per l’Europa, con supporto delle scatole a muro europee rotonde e quadrate da 86 mm, disponibile nelle versioni con o senza neutro;

Presa smart UE – Consente di automatizzare i comuni elettrodomestici e di controllare e programmare l’accensione di luci, ventilatori e altri apparecchi.

Motore per tende a rullo E1 – Il controller per l’automazione delle tende a rullo standard con cordicella, che consente agli utenti di impostare l’oscurazione tramite controllo mobile, comando vocale, programmazione preimpostata o automazione domestica;

Interruttore wireless H1 – L’interruttore remoto con 7 azioni configurabili per il controllo dei dispositivi della casa intelligente o degli scenari domestici;

Mini interruttore wireless – Interruttore versatile e compatto, con 3 azioni configurabili per il controllo dei dispositivi della casa intelligente o degli scenari domestici;

Cube – Il versatile cubo di controllo che riconosce 6 azioni (spinta, scossa, rotazione, un tocco, due tocchi, rotazione a 90° e rotazione a 180°) per la casa intelligente.

Per celebrare questo lancio, Aqara ora offre un’OFFERTA del 10%, per un periodo di tempo limitato, sugli acquisti effettuati tramite lo store dell’azienda su Amazon.de utilizzando il codice promozionale: DEGENERAL*. L’offerta è valida fino al 24 febbraio 2022 incluso.

* Il codice promozionale è valido per gli acquisti effettuati tramite il rivenditore Aqara Official DE. L’offerta non include i prodotti Hub-videocamera G2H, Sensore per porte e finestre e Sensore di vibrazione.

Contacts

Michell Li



Email: media@aqara.com

Cellulare: 86-18501199430