In un nuovo round di finanziamento, Sekoia.io ha raccolto 35 milioni di Euro, una cifra record per una società europea di cyber security di serie A

La fiducia concessa da Banque des Territoires (gruppo Caisse des Depôts) e Bright Pixel consente a Sekoia.io di proseguire la sua espansione e sviluppare la sua impronta internazionale.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Sekoia.io, la società europea di cybertech che sviluppa la piattaforma Sekoia.io XDR (eXtended Detection & Response) per l’identificazione in tempo reale degli attacchi informatici, annuncia di aver ottenuto €35M da Banque des Territoires, dall’investitore europeo Bright Pixel (ex Sonae IM) e dai suoi investitori storici Omnes Capital, Seventure e BNP Paribas Développement. La raccolta di fondi segue un precedente round di €10M nel 2020.





Nonostante il rallentamento del mercato degli investimenti a inizio 2023, Sekoia.io è fiera della fiducia mostrata dai suoi investitori nei confronti delle solide basi della società e dei suoi team, nonché del suo ambizioso e innovativo approccio che mira a fare di Sekoia.io un leader europeo nel campo della sicurezza informatica e a rafforzarne il posizionamento a livello internazionale.

Nel 2015, di fronte a una minaccia informatica sempre più grande, i fondatori di Sekoia notarono la mancanza di strumenti effettivi di correlazione degli avvisi all’interno dei team di sicurezza operativa, strumenti che avrebbe consentito di identificare gli attacchi informatici in tempo reale. Nel 2020, dopo 5 anni di ricerca e sviluppo, la start-up ha lanciato Sekoia.io, una piattaforma di identificazione e risposta alle minacce informatiche volta a proteggere da attacchi sempre più complessi grazie al sistema di intelligenza sulle minacce informatiche concepita dal suo team di ricercatori. Oltre a offrire una moderna piattaforma di rilevamento, Sekoia.io si distingue per un approccio che favorisce l’interoperabilità mediante l’integrazione di tutte le soluzioni informatiche dei suoi clienti, per fornire un’unica torre di controllo.

Attualmente Sekoia.io conta circa 100 dipendenti e ha registrato una crescita record del fatturato del 250% sia nel 2021 che nel 2022. L’obiettivo della società è proteggere oltre 3,5 milioni europei nei prossimi 24 mesi.

Freddy Milesi, CEO di Sekoia.io, afferma: “Dal lancio pubblico della nostra piattaforma, nel 2020, la tecnologia di Sekoia.io ha dimostrato il suo valore ai team della sicurezza di importanti società CAC40, grandi amministrazioni europee e francesi nonché a importanti attori nel campo dei servizi di sicurezza gestiti. Grazie alla fiducia dei nostri investitori e dei nostri partner, ora miriamo a una vasta distribuzione della nostra tecnologia, per diventare leader in Europa nel campo dell’identificazione e della risposta informatica”.

“L’investimento in Sekoia.io è motivato principalmente da un team di esperti, un approccio tecnologico innovativo e una forte ambizione internazionale. La combinazione di competenza tecnica e conoscenza del settore predispone la società al successo sul lungo termine. In qualità di investitori attivi e globali, siamo fieri di collaborare con attori come Sekoia.io e di aiutarli nella loro espansione internazionale. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la nostra rete per aiutarli a conquistare nuovi mercati e a espandere il loro raggio di azione. Siamo convinti che Sekoia.io abbia le potenzialità per avere un impatto significativo nel campo della sicurezza informatica, e siamo fieri di essere coinvolti nel loro percorso”, dichiara Fernando Martins, Direttore di Bright Pixel.

Cédric Clement, Responsabile del cluster di investimenti in Cybersecurity e Sovranità digitale per Banque des Territoires sottolinea: “Siamo fieri di essere shareholder di Sekoia.io. Siamo convinti che il loro approccio innovativo e condiviso sia essenziale per l’ecosistema informatico, un approccio rafforzato da iniziative come la piattaforma Open XDR Platform; siamo felici anche di contribuire a supportare questo settore di eccellenza francese, in linea con il nostro impegno per la sovranità digitale”.

“Sekoia.io è oggi uno degli attori chiave nello scenario informatico francese. In qualità di investitori storici, Seventure, BNP Paribas Développement e Omnes Capital sono fieri di rinnovare la loro fiducia in questo team di altissimo livello e di aiutarli a fare questo nuovo passo europeo” ribadisce Fabien Collangettes, Direttore associato di Omnes Capital.

Sekoia.io

Sekoia.io è una società europea di cybersecurity la cui missione è sviluppare le migliori funzionalità di protezione dagli attacchi informatici. La sua piattaforma SaaS di sicurezza operativa basata sull’intelligenza agisce come una vera e propria torre di controllo per il rilevamento e la risposta efficaci e in tempo reale alle minacce informatiche. Sekoia.io è convinta che la protezione efficace debba consentire ai clienti di utilizzare a pieno le proprie tecnologie e di dare la priorità, nello sviluppo, a interoperabilità e applicazione di regolamenti.www.sekoia.io

Bright Pixel

Bright Pixel Capital, precedentemente nota come Sonae IM, è il ramo del gruppo multinazionale Sonae che si occupa di investimenti tecnologici. Particolarmente concentrata su cybersecurity, infrastruttura digitale e tecnologie per il retail, nel suo portafoglio conta più di 50 società, sia in fasi iniziali che in fasi di crescita. Bright Pixel Capital agisce come partner che mette a disposizione know-how specializzato, impronta globale e una vasta esperienza nell’assistenza alle società, dai primi passi a IPO. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.brpx.com

Banque des Territoires

Creata nel 2018, Banque des Territoires è una delle cinque divisioni aziendali di Caisse des Dépôts. Essa riunisce in un’unica struttura la competenza interna orientata ai territori. Come singolo punto di ingresso per i clienti, offre consulenza personalizzata e soluzioni di finanziamento per prestiti e investimenti, per soddisfare le esigenze di autorità locali, enti di edilizia residenziale pubblica, società pubbliche locali e professioni legali. È rivolta a tutte le regioni, da aree rurali ad aree metropolitane, con l’obiettivo di combattere le disuguaglianze sociali e le disparità territoriali. Banque des Territoires è attiva nelle 16 divisioni regionali e nei 37 uffici territoriali di Caisse des Dépôts, così da essere più facilmente identificabile per i suoi clienti ed essere quanto più vicina possibile agli stessi. Per territori più attraenti, inclusivi, sostenibili e connessi.



www.banquedesterritoires.fr

Omnes Capital

Omnes è una società leader di private equity dedicata alla transizione e all’innovazione energetica. Con quasi €5 miliardi di capitali gestiti, i nostri team stringono partnership a lungo termine con imprenditori provenienti da 4 settori chiave: energia rinnovabile, città sostenibili, venture capital per deep tech e co-investimenti. Da oltre 20 anni, Omnes mette in campo la sua competenza a sostegno di società in 15 paesi. In qualità di investitore responsabile, la società ha istituito la Omnes Foundation a supporto di organizzazioni non profit che aiutano i bambini nel campo dell’istruzione, della salute e dell’integrazione sociale ed economica. Omnes è inoltre firmataria dei Principi per l’investimento responsabile (PRI) delle Nazioni Unite. www.omnescapital.com

Seventure Partners

Seventure Partners è un investitore equity di lungo termine che supporta attivamente le società che mirano a generare impatti positivi su umanità, società, sostenibilità e sul pianeta.



Con €900m di patrimonio netto gestito a fine 2022, Seventure è una società di venture capital leader in Europa che, dal 1997, investe in aziende innovative con un elevato potenziale di crescita in 2 aree principali: (i) Tecnologie digitali in Europa occidentale (ii) Life science con un interesse specifico in innovazioni legate al microbioma in Europa, Israele, Asia e Nord America.



Gli investimenti vanno da €500.000 a €10m per round e fino a €20m per società, dalle fasi iniziali a quelle avanzate, di crescita, pre-IPO e IPO. www.seventure.fr/en

BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement è una sussidiaria indipendente di BNP Paribas che, da oltre 30 anni, acquisisce partecipazioni di minoranza in PMI per supportarne la crescita e proteggerne lo sviluppo sul lungo termine, facilitandone la trasmissione. Nel 2016, BNP Paribas Développement ha creato un team specializzato nell’investimento in società orientate all’innovazione, dalla fornitura di seed capital a tutti i successivi round di finanziamento, con l’obiettivo di supportare la crescita di startup dalle grandi potenzialità. Oltre a fornire le risorse finanziarie che consentono la stabilità, la missione di BNP Paribas Développement è assistere i team del management nel portare avanti progetti strategici di medio termine. In qualità di azionista di minoranza, forniamo ai nostri partner la governance appropriata senza intervenire nella gestione quotidiana. I nostri partner possono inoltre contare sulla forza di un gruppo bancario leader e sull’esperienza di un interlocutore che vanta oltre 500 investimenti diversificati, comprese 80 startup.www.bnpparibasdeveloppement.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

