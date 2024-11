Ilkari rafforza la mission per la sovranità dei dati con l’acquisizione di Okens Domains al Sigma Europe Summit

Okens Domains triplica l’offerta di servizi per gli operatori di iGaming affinché questi possano difendere il loro territorio digitale mediante le soluzioni per la tecnologia della sovranità dei dati Ilkari

LA VALLETTA, Malta–(BUSINESS WIRE)–Ilkari, impresa che ha sviluppato la prima vera tecnologia per la sovranità dei dati, oggi ha annunciato l’acquisizione del registratore di domini globale Okens Domains in occasione del Sigma Summit Europe. Si prevede che l’operazione sarà conclusa durante il quarto trimestre del 2024. Il gruppo dirigente Ilkari sarà responsabile delle attività di Okens Domains.





Okens Domains è una delle principali società di servizi di registrazione dei nomi di dominio per l’iGaming e mercati editoriali affiliati. Offre una gamma di servizi – brokeraggio personalizzato, ricerca di domini scaduti, registrazione di domini globale, protezione e gestione, analisi di gap di dominio e una soluzione API avanzata. Fondata nel 2022, Okens Domains è cresciuta del 14% annualmente e ora gestisce oltre 200 domini di massimo livello, assicurando una copertura mondiale.

L’investimento di Ilkari in Okens Domains rientra nell’ambito della sua missione strategica – offrire soluzioni per la tecnologia della sovranità dei dati in settori verticali chiave: operatori iGaming, tecnofinanza, integratori IT nonché aziende e brand globali che desiderano avere il controllo dei loro dati.

“L’acquisizione di Okens Domains rientra nel quadro della nostra missione strategica a lungo termine – portare sul mercato la tecnologia della sovranità dei dati”, spiega Shane Paterson, Ceo Ilkari. “Ilkari offre ad aziende e operatori privacy e controllo sui loro dati, permettendo alle imprese di iGaming di rimanere in testa nel settore”.

Informazioni su Ilkari

Ilkari permette alle imprese di avere sotto controllo la loro infrastruttura digitale, mettendole in grado di creare la sovranità dei dati secondo i loro termini grazie alle sue apposite soluzioni complete, prime nel settore. La sua tecnologia avanzata per la sovranità dei dati opera su scala iper-privata, assicurando ai clienti riservatezza e controllo dei flussi di dati affinché sappiano dove risiedono i loro dati e come si accede agli stessi in qualunque momento.

Ilkari fa sì che i requisiti relativi ai dati dei clienti siano a prova di futuro tramite un data center di proprietà e a gestione private nella zona franca di Bogotá a Tocancipá, in Colombia. Si tratta del primo DCOS (Data Centre Operations Standard) della Colombia con Livello di maturità 3 e classificazione 3 TIA-942-C, che offre conformità normativa e flessibilità operativa. Inoltre Ilkari offre servizi di colocazione nell’ambito del suo apposito data center, un cloud sovrano e registrazione di dominio di massimo livello tramite Okens Domains, creando un ambiente sovrano all’inizio del cammino digitale dei clienti. Ilkari è una start-up di proprietà privata e che realizza già profitti, con sede a Dublino; per maggiori informazioni visitare www.ilkari.tech.

Contacts

