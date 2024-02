Il “Whistleblowing” si estende. eccome come gestirlo con le soluzioni digitali

Nella moderna governance aziendale il tema whistleblowing è cruciale. La normativa si estende anche alle PMI. Le soluzioni digitali facilitano l’adempimento.

La normativa 231, introdotta nel 2001, rappresenta un aspetto fondamentale del diritto societario e penale italiano. Questa legge introduce la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi dai loro rappresentanti e dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società. Con l’introduzione del «whistleblowing», le imprese sono incentivate a sviluppare meccanismi interni per consentire ai dipendenti di segnalare condotte illecite senza timore di ritorsioni. Questo aiuta le aziende a rilevare e prevenire violazioni che potrebbero portarle a incorrere nella responsabilità prevista dalla normativa 231.

Peraltro dal dicembre 2023 le imprese con più di 50 dipendenti, quelle che hanno adottato un modello organizzativo «231» o quelle che erogano servizi finanziari, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono dotarsi di una piattaforma per la gestione del «whistleblowing».

Questa possibilità digitale esisteva anche prima dello scorso dicembre e le imprese italiane, oltre all’adeguamento ai requisiti normativi, hanno avuto l’opportunità di avviare un trend verso una cultura aziendale e organizzativa sempre più orientata alla trasparenza e alla fiducia.

Il principale destinatario delle segnalazioni è senza dubbio l’organismo di vigilanza (O.d.V.) ma, soprattutto imprese di una certa dimensione, iniziano ad attribuire il compito di terminale delle segnalazioni a organismi collegiali interni.

La maggior parte delle segnalazioni proviene dai diretti collaboratori delle imprese ma emergono anche segnalazioni provenienti da dipendenti di aziende esterne, fornitori o partner, delle imprese. Sono ammesse sia le forme anonime che palesi, anche se le prime sono normalmente privilegiate.

In sintesi, il «whistleblowing» funge da strumento per le aziende per assicurare il rispetto delle normative europee e di quelle italiane tra cui quella contenuta nella 231, permettendo la tempestiva individuazione e gestione delle condotte illecite che potrebbero altrimenti comportare responsabilità amministrativa per l’impresa. Questo meccanismo rafforza la cultura della legalità e della trasparenza nelle organizzazioni.

Il software Whistleblowing di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della compliance aziendale e nella promozione di un ambiente di lavoro etico e trasparente. La sua implementazione offre numerosi vantaggi e facilita diversi aspetti di questo processo.

La piattaforma del software è facilmente integrabile con siti web e intranet aziendali e il sistema di chat anonimo è integrato per facilitare la comunicazione tra segnalante e ricevente. Attraverso un sistema di conservazione di dati aderenti al GDPR, la soluzione Whistleblowing consente di condividere dati criptati restando nella riservatezza. Il sistema è scalabile e modulabile per ogni dimensione e tipologia di azienda ed è semplice e intuitivo, permettendo al segnalante di inserire agevolmente la propria segnalazione e al gestore della segnalazione di analizzare e gestire ogni caso in breve tempo. Il sistema di segnalazione si attiva in modo facile e veloce.

Il Decreto Legislativo ha previsto la facoltà di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione, permettendo l’esternalizzazione del servizio ad un soggetto esterno (es. Studio professionale o Consulente del lavoro).

Il software targato Wolters Kluwer gestisce questa possibilità, attraverso una dashboard intuitiva che consente al gestore esterno di visualizzare le segnalazioni pervenute dalle varie aziende.

