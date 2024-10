Il Technology Radar di Thoughtworks: proliferano gli strumenti per semplificare l’utilizzo di LLM nello sviluppo di applicazioni di IA.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), società di consulenza tecnologica globale che integra strategia, design e sviluppo software per guidare l’innovazione digitale, oggi ha pubblicato il volume 31 del Technology Radar, un report biennale basato sulle osservazioni, le conversazioni e le esperienze di Thoughtworks nel risolvere le più complesse sfide dei propri clienti.









Questo volume evidenzia la proliferazione di strumenti, piattaforme e framework di IA generativa che stanno emergendo per aiutare gli sviluppatori a costruirli non solo in modo più efficace, ma anche più responsabile. La possibilità di controllare la “context window”, ad esempio, o di ottenere output strutturati può ridurre al minimo i rischi ben documentati dell’utilizzo dell’IA generativa e, in ultima analisi, contribuire a mettere le aziende in una posizione più solida per sfruttare l’IA generativa con successo.

Benché il panorama degli strumenti di IA generativa sia in continua espansione e offra notevoli vantaggi, la sua vastità e profondità pongono sfide significative in termini di navigazione e selezione. Di conseguenza, Thoughtworks consiglia alle aziende di riflettere sulle specificità dei propri casi d’uso, in particolare sugli obiettivi e sui potenziali rischi, quando si tratta di scegliere quale adottare. Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti deve essere affiancato da pratiche ingegneristiche affidabili e collaudate che possano contribuire a garantire un’elevata affidabilità e qualità.

“Come previsto, l’intelligenza artificiale generativa (IA generativa) e i Large Language Model (LLM) sono stati al centro dell’attenzione del nostro Technology Radar. Ma la vera sorpresa è la velocità con cui gli strumenti, le tecniche e le piattaforme di IA stanno passando dalla fase di test a quella di utilizzo reale”, spiega Rachel Laycock, Chief Technology Officer di Thoughtworks. “Oggi le aziende hanno a disposizione una quantità incredibile di strumenti di IA per risolvere i problemi del mondo reale. La chiave è saperli valutare con attenzione, applicando i modelli tradizionali dell’ingegneria, per garantire che l’IA venga utilizzata in modo sicuro, trasparente e affidabile”.

I temi evidenziati nel volume 31 di Technology Radar comprendono:

Antipattern di utilizzo dell’IA: l’IA generativa offre un potenziale enorme, ma è fondamentale un approccio responsabile per evitare problematiche come l’eccessiva automazione, la generazione di codice di bassa qualità e l’aumento incontrollato della codebase. È imperativo mantenere la supervisione umana e aderire a rigorose pratiche ingegneristiche, garantendo che l’IA sia un supporto e non un ostacolo allo sviluppo. Solo con un approccio equilibrato, che bilanci innovazione e controllo, le aziende potranno sfruttare appieno i benefici dell’IA generativa, mitigando al contempo i rischi.

