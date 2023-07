Il processo di onboarding nell’AI di Cellbunq dà alle aziende un tempo brevissimo per realizzare ricavi

STOCCOLMA–(BUSINESS WIRE)–Cellbunq, fornitore leader di Know Your Business (KYB), sta rivoluzionando i processi di onboarding e di conformità delle aziende con la sua piattaforma di intelligenza artificiale (AI) all’avanguardia. Portare nuovi clienti in un’organizzazione è generalmente un processo manuale che coinvolge la raccolta di informazioni via email e telefonate, che spesso risultano in informazioni mancanti e inefficienze di tempi.





Connettendosi in maniera continua a oltre 10.000 fonti di dati, Cellbunq consente alle organizzazioni di semplificare l’onboarding, ottenere informazioni essenziali e aumentare il time to revenue (TTR) del 200%.

La piattaforma Cellbunq si distingue offrendo una rete completa di dati che consente alle aziende di accedere a informazioni aggiornate e accurate sui loro clienti, partner e fornitori, rendendo possibili processi di due diligence approfonditi. Grazie alla tecnologia AI, Cellbunq assicura alle aziende le informazioni più rilevanti per prendere decisioni informate in modo rapido e sicuro.

L’approccio di modelling ibrido di Cellbunq semplifica i processi di onboarding come mai prima d’ora. Associando tecniche di automazione e raccolta dati, la piattaforma elimina la necessità di verifica e raccolta manuale dei dati, riducendo in maniera significativa il tempo e lo sforzo necessari per l’onboarding. Con Cellbunq, le aziende possono accogliere nuovi clienti in modo più efficiente.

La piattaforma di Cellbunq offre agli addetti alla conformità informazioni ineguagliate grazie alle sue capacità di analisi dei dati complete. Sfruttando il potere degli algoritmi dell’intelligenza artificiale e ampie fonti di dati, Cellbunq permette agli addetti alla conformità di identificare i potenziali rischi, effettuare una migliore due diligence e prendere decisioni bene informate sull’onboarding dei clienti e la mitigazione del rischio.

Inoltre, Cellbunq aiuta le aziende ad aumentare il time to revenue (TTR) di fino al 200%. La raccolta e la verifica manuale dei dati possono essere soggette a errori che portano a ritardi nell’onboarding e nella generazione di fatturato. Automatizzando questi processi monotoni e dispendiosi di tempo, Cellbunq velocizza significativamente il time to revenue (TTR) per le aziende.

Utilizzando l’integrazione continua di Cellbunq, le aziende possono migliorare i propri processi di onboarding, dare maggiore potere agli addetti alla conformità e guidare una crescita esponenziale.

Informazioni su Cellbunq:



Cellbunq è un importante fornitore di soluzioni Know Your Business (KYB), che offre alle aziende una piattaforma completa per snellire i processi di onboarding e migliorare le misure di conformità. Per saperne di più su Cellbunq, visitare il sito dell’azienda all’indirizzo www.cellbunq.com.

