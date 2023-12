Il primo storage NAS all-flash del settore per le PMI

Con la rapida crescita dei dati non strutturati, le aziende possono incontrare problemi quali una capacità di archiviazione insufficiente oppure un utilizzo inefficiente e complicato dei dati. Lo storage NAS all-flash si rivela la soluzione ideale affinché le piccole e medie imprese (PMI) possano affrontare queste sfide.

Con la quarta rivoluzione industriale incentrata sulle tecnologie AI, i dati sono sempre più preziosi, diventando l’asset principale di molte grandi aziende. Tuttavia, l’efficienza di lettura e scrittura dei dati diventa una delle principali preoccupazioni e la sostituzione degli obsoleti HDD con gli SSD all’avanguardia è il modo più semplice e veloce per risolvere queste problematiche.

Rispetto ai dati strutturati, come quelli contenuti nei database, i dati non strutturati aumentano rapidamente e registrano sempre più informazioni. Oltre l’80% di tutti i dati è costituito da video, immagini, file audio e documenti prodotti dalle PMI durante i processi lavorativi quotidiani. Questi dati sono difficili da archiviare e gestire perché si presentano in formati diversi. L’apertura di un file di dimensioni GB con una directory a quattro o cinque livelli su un sistema di archiviazione HDD può richiedere decine di secondi o diversi minuti. Inoltre, per una corretta collaborazione tra i diversi team aziendali, l’isolamento e la facilità di condivisione dei file sono elementi necessari, ma difficili, per le PMI. Anche la prevenzione dei virus e la protezione dai ransomware stanno diventando sempre più importanti, dal momento che i virus crescono ogni anno del 30%.

In passato, la maggior parte delle PMI utilizzava servizi NAS basati su server e software open-source a causa dei limiti tecnologici e di costo. Tuttavia, queste soluzioni supportavano solo una gamma limitata di protocolli e servizi NAS ed era ancora difficile condividere o isolare le risorse di dati tra individui e organizzazioni. Con il continuo sviluppo dei servizi, alcune aziende sono passate a sistemi di archiviazione NAS basati su HDD e costruiti su un’architettura active-passive. Queste soluzioni supportavano un numero sufficiente di protocolli NAS, ma la loro instabilità e lentezza di lettura e scrittura continuavano a influenzare i processi aziendali.

Nell’era dell’economia digitale, le PMI volgiono ora godere della comodità e della velocità offerte dallo storage all-flash. Come possiamo raggiungere questo obiettivo? Con la visione di un futuro all-flash per tutti gli scenari di archiviazione dati, Huawei ha lanciato OceanStor Dorado 2100, il primo storage NAS active-active del settore per le PMI, l’unico sul mercato che offre un nuovo approccio ai servizi NAS. Configurato con unità SSD a basso costo e software NAS, lo storage OceanStor Dorado 2100 supporta diversi protocolli NAS e offre un’ampia gamma di servizi quali la condivisione di file, web disks, nonché l’archiviazione e il recupero di file.

Progettato per le PMI, lo storage OceanStor Dorado 2100 offre una nuova esperienza utente più semplice, sicura, affidabile ed efficiente.

Le PMI hanno in genere risorse limitate e costi di manodopera elevati, dunque la possibilità di implementare rapidamente i servizi NAS e di eseguire un O&M semplice e accurato è una delle loro principali preoccupazioni. Lo storage OceanStor Dorado 2100 può aiutarle ad affrontare queste sfide. Il dispositivo è pianificato e preconfigurato nel cloud, gli utenti devono soltanto utilizzare l’applicazione mobile DME IQ per accedere al dispositivo scansionando il suo codice e quindi metterlo in funzione attraverso l’importazione della configurazione locale. L’intero processo richiede solo 30 minuti circa, senza bisogno di complessi manuali d’uso, pianificazione di rete o strumenti professionali. In questo modo la consegna è fino al 90% più veloce e i costi di manodopera fino al 50% più bassi.

Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione, la piattaforma intelligente DME IQ aiuta gli utenti a riassumere e analizzare i dati O&M. L’apprendimento automatico su trilioni di training datasets conferiscono alla piattaforma una diagnosi basata su AI e l’identificazione intelligente dei guasti. L’app è in grado di rilevare il guasto, lanciare l’allarme in pochi secondi e, infine, si adopera per risolverlo tempestivamente, riducendo il TCO fino al 30%.

Essendo l’unico sistema di storage entry-level del settore costruito su un’architettura NAS active-active, OceanStor Dorado 2100 adotta un design di affidabilità a quattro livelli (SSD, architettura, sistema e soluzione), un design di ridondanza completa end-to-end e una configurazione active-active priva di gateway per garantire un’affidabilità del 99,9999%, riducendo il tempo di inattività medio annuale a pochi secondi. Il sistema è in grado di generare una snapshot senza perdita di dati ogni 15 secondi, la più alta densità del settore, per fornire una protezione dei dati in tempo reale in caso di perdita o attacchi virus e ransomware. Inoltre, il dispositivo offre la funzione WORM (Write Once Read Many) e consente di passare i file dallo stato iniziale a quello bloccato, da quello allegato a quello scaduto su richiesta, soddisfacendo i requisiti normativi e dell’ Enterprise-level WORM, impedendo la manomissione di dati importanti.

Dotato di SSD cost-effective e algoritmi di layout dei dati unici, OceanStor Dorado 2100 è in grado di rilevare i dati caldi e freddi a livello globale e di effettuare il prefetch dei dati in memoria in anticipo, raggiungendo una latenza costante, con granularità nell’ordine dei millisecondi e offrendo prestazioni 20 volte superiori rispetto allo storage flash ibrido della concorrenza. Come i sistemi di storage di fascia alta, OceanStor Dorado 2100 supporta l’isolamento e la condivisione delle risorse tra più tenant. L’isolamento logico, l’isolamento di rete e l’isolamento dei servizi possono essere implementati senza la necessità di utilizzare software aggiuntivi, soddisfacendo le esigenze diversificate delle PMI.

I prodotti di storage primario come OceanStor Dorado 3000, OceanStor Dorado 2000 e il recente OceanStor Dorado 2100, nonché i prodotti di storage di backup professionale come OceanProtect X3000 e OceanProtect X6000, costituiscono un portafoglio completo di prodotti di storage per i clienti del mercato commerciale. In futuro, Huawei continuerà a sviluppare e lanciare nuovi prodotti innovativi per offrire ai clienti le soluzioni tecnologiche più recenti con una gamma più ampia di funzionalità avanzate in grado di soddisfare le loro esigenze aziendali sempre più diversificate.