Il Primo Progetto al Mondo di Trasmissione Flessibile in Corrente Continua a Cinque Terminali è in fase di Completa Manutenzione

ZHOUSHAN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 17 maggio, a Zhoushan, nella provincia di Zhejiang, il primo progetto di trasmissione flessibile in corrente continua a cinque terminali al mondo, il progetto di trasmissione VSC-HVDC a cinque terminali di Zhoushan, è stato sottoposto a una manutenzione completa per la prima volta dopo la sua messa in funzione. Per questa manutenzione sono state utilizzate attrezzature intelligenti aeromobili e tecnologie avanzate, al fine di migliorare notevolmente l’efficienza di lavoro, riducendo la durata della manutenzione della stazione di conversione a 9 giorni, che in passato richiedeva 15 giorni.

Si dice che la manutenzione sia la più importante dopo 10 anni di funzionamento. Ad esempio, nella stazione di conversione di Zhoudai, il fulcro di 5 stazioni di conversione, il personale ha dovuto condurre un test complessivo sulle apparecchiature elettriche, come i sottomoduli, i sistemi di raffreddamento ad acqua, le boccole a parete e i trasformatori, coinvolgendo 8 superfici di lavoro e oltre 210 elementi di test di ispezione in totale.

Le Black Technologies utilizzate dalla State Grid Zhoushan Power Supply Company contribuiscono a migliorare la qualità e l’efficienza di questa manutenzione, come il dispositivo di ispezione a raggi X per controllare l’integrità dell’elettrodo dell’acqua all’interno del sistema di raffreddamento dell’acqua sulla torre delle valvole, l’UAV di ispezione intelligente per controllare e accettare la manutenzione delle apparecchiature nel punto più alto della sala valvole e il robot subacqueo per controllare lo stato di usura del cavo sottomarino nella zona intertidale e diagnosticare lo stato di conservazione dello strato isolante protettivo all’esterno del cavo sottomarino.

Al termine della manutenzione, l’affidabilità dell’alimentazione della rete dell’isola nel nord di Zhoushan sarà notevolmente migliorata. Allo stesso tempo, il progetto fornirà anche una dimostrazione di manutenzione per altri progetti multiterminali a corrente continua flessibile in Cina.

Il progetto di trasmissione VSC-HVDC a cinque terminali di Zhoushan è il primo progetto di trasmissione flessibile in corrente continua a cinque terminali al mondo, nonché il progetto di trasmissione flessibile in corrente continua con il maggior numero di terminali al mondo.

Il progetto è entrato in funzione nel 2014 e comprende 5 stazioni di conversione chiamate Zhouding, Zhoudai, Zhouqu, Zhouyang e Zhousi, con una rete di interconnessione in corrente continua creata tra le isole di Zhoushan attraverso 283 km di cavi sottomarini in corrente continua, realizzando l’interconnessione in corrente continua e l’interconnessione energetica tra le reti elettriche di diverse isole nel nord di Zhoushan.

