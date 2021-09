Il portavoce tecnologico dell’arte cinese, la cultura Tyfon

SUZHOU, China–(BUSINESS WIRE)–L’arte della pittura cinese che il mondo conosce, è per lo più un’impressione artistica basata su antiche reliquie. In effetti, in Cina, le tecniche di pittura classica sono state tramandate per millenni e sono cresciute in un sistema completo di arte, tuttavia, anche l’arte cinese contemporanea ha brillato attraverso i tempi che cambiano. Tyfon Culture è uno dei leader in questo campo dell’arte. Basandosi su mostre d’arte tradizionali, saloni d’arte e gallerie, Tyfon Culture si dedica allo sviluppo di applicazioni tecnologiche dell’arte, tra cui e-commerce, blockchain forensi dell’arte, big data dell’arte e altri sistemi abilitati dalla tecnologia, per espandere gradualmente il mercato dell’arte contemporanea cinese. L’obiettivo è quello di sostenere più artisti e opere d’arte in Cina e in tutto il mondo, fornendo un’esperienza piacevole e intima per il pubblico e collegando i collezionisti con i loro artisti e opere d’arte preferiti.

Il sistema di autenticazione artistica ARTkey Blockchain sviluppato da Tyfon Culture è stato depositato presso lo State Internet Information Office della Cina ed è il primo sistema di tecnologia blockchain per le opere d’arte cinesi ad essere messo sul mercato. È un risultato importante di Tyfon Culture nel campo della tecnologia dell’arte, fornendo un’autenticazione decentralizzata e immutabile delle opere d’arte, e fornendo un’identità professionale indipendente e tracciabile per gli artisti.

Tyfon Culture crede che la digitalizzazione sia l’unico modo per portare trasparenza ed equità nel mercato dell’arte. Stiamo lavorando senza sosta per fornire agli artisti una piattaforma più ampia per vendere le loro opere d’arte e siamo impegnati a promuovere gli artisti in ogni angolo del mondo, oltre a fornire agli amanti dell’arte e ai collezionisti un’esperienza artistica più ricca e conveniente.

“Che non ci siano quadri invenduti nel mondo”!

