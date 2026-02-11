Il nuovo monitor/defibrillatore Zenix di ZOLL ottiene l’approvazione MDR

CHELMSFORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ZOLL®, azienda del gruppo Asahi Kasei produttrice di dispositivi medici e delle soluzioni software correlate, oggi ha reso noto che Zenix®, il suo monitor/defibrillatore professionale clinicamente più avanzato e di semplice utilizzo, ha ottenuto l'approvazione ai sensi del regolamento UE (Unione Europea) 2017/745 sui dispositivi medici, comunemente denominato EU MDR.

Il monitor/defibrillatore Zenix è un dispositivo rivoluzionario che ridefinisce i concetti di efficienza, chiarezza e intelligenza sia nell'ambito dei servizi medici di emergenza (EMS) che in quello ospedaliero. Sviluppato sul feedback pluriennale da parte dei clienti, Zenix combina il design intuitivo con potenti funzionalità che migliorano l'assistenza ai pazienti e automatizzano i flussi di lavoro, per una maggiore facilità d'uso. Dotato di un grande touchscreen resistente, Zenix fornisce informazioni critiche proprio quando servono; grazie alla personalizzazione immediata, gli operatori sanitari possono effettuare modifiche in tempo reale per avere tutto sotto controllo anche nelle situazioni più pressanti.

Dotato dell'innovativa tecnologia Real BVM Help® di ZOLL e dell'esclusiva tecnologia Real CPR Help®, Zenix fornisce agli operatori sanitari un feedback clinico in tempo reale per migliorare la qualità della ventilazione e fornire una RCP d'eccellenza.1 L'avanzata tecnologia di Zenix consente ai team del servizio di emergenza e ai medici ospedalieri di prendere decisioni informate e affidabili, garantendo ai pazienti un'assistenza sanitaria sempre di livello eccezionale.

"Il monitor/defibrillatore Zenix ZOLL è destinato ai medici ospedalieri e ai professionisti del servizio di emergenza, ed è progettato per adattarsi a ogni metodo di lavoro", ha dichiarato Elijah White, presidente di ZOLL Acute Care Technology. "Zenix è il nostro monitor/defibrillatore più avanzato, eppure è incredibilmente facile da usare: praticamente tutte le funzioni del dispositivo sono accessibili con tre tocchi sul touchscreen, o persino meno. In combinazione con la X Series®, la R Series® e a ZOLL M2®, Zenix estende la posizione dominante di ZOLL nei monitor/defibrillatori professionali dotati di caratteristiche esclusive e di un design intuitivo".

Informazioni su ZOLL

ZOLL, azienda del gruppo Asahi Kasei, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software che aiutano a migliorare l'assistenza sanitaria e a salvare vite e, al contempo, ad aumentare l'efficienza clinica e operativa. Con prodotti per la defibrillazione e il monitoraggio cardiaco, il miglioramento della circolazione e il feedback sulla RCP, l'ossigenoterapia supersatura, la gestione dei dati, la ventilazione, la gestione terapeutica della temperatura e la diagnosi e il trattamento dell'apnea notturna, ZOLL offre una gamma completa di tecnologie che aiutano medici, operatori dei servizi di emergenza, vigili del fuoco e soccorritori non professionisti a migliorare i risultati clinici per i pazienti in condizioni cardiopolmonari critiche. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zoll.com.

Informazioni su Asahi Kasei

Il gruppo Asahi Kasei contribuisce alla vita e al benessere delle persone in tutto il mondo. Sin dalla fondazione, avvenuta nel 1922, con attività nel settore dell'ammoniaca e delle fibre di cellulosa, Asahi Kasei è cresciuta costantemente tramite la trasformazione proattiva del suo portafoglio di attività, per rispondere alle esigenze dinamiche di ogni epoca. Con 50.000 dipendenti a livello internazionale, l'azienda contribuisce a una società sostenibile fornendo soluzioni ai problemi globali tramite i suoi tre settori di attività: sanità, abitazioni e materiali. Nel settore sanitario è presente con l'offerta di dispositivi e sistemi per terapia intensiva, di prodotti e servizi per la produzione di bioterapici e di un portafoglio in continua espansione di soluzioni farmaceutiche specialistiche. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei è impegnata anche nelle iniziative per la sostenibilità e contribuisce a centrare l'obiettivo di arrivare a una società con zero emissioni di carbonio entro il 2050. Per ulteriori informazioni visitare la pagina www.asahi-kasei.com/sustainability/.

