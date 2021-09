Il magico gioco per dispositivi mobili ad abbinamento a 3 di Zynga Harry Potter: Puzzles & Spells, celebra il suo primo anniversario

I giocatori sono invitati ad approfittare di un’intera settimana di sorprese ed eventi speciali che verranno proposti per festeggiare quest’occasione speciale

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nell’intrattenimento interattivo, ha annunciato che dedicherà un’intera settimana al festeggiamento della ricorrenza del primo anniversario del suo magico gioco per dispositivi mobili ad abbinamento a 3 Harry Potter: Puzzles & Spells. Gli appassionati di tutto il mondo sono invitati a partecipare alla settimana di festeggiamenti che prenderà il via quest’oggi e prevede un’infinità di omaggi, eventi e concorsi in-game con nuovi contenuti per commemorare l’occasione.

Dal suo lancio nel settembre del 2020 Harry Potter: Puzzles & Spells ha deliziato gli appassionati con i suoi esclusivi puzzle e gameplay ambientati nel Mondo magico. Con più di 2.000 livelli di puzzle nel percorso principale seguito dai giocatori, il gioco continua a invitare i giocatori a prendere parte al divertimento e all’azione di Hogwarts con nuovi contenuti ed eventi. Evidenziando i percorsi intrapresi dai giocatori in concomitanza con il primo anniversario, Zynga ha rilasciato un nuovo trailer in cui vengono illustrate le caratteristiche salienti del gioco.

“ Siamo estremamente onorati dai complimenti e dall’enorme favore con cui Harry Potter: Puzzles & Spells è stato accolto, ma siamo rimasti ancor più ispirati e onorati dai giocatori che ci hanno accompagnato lungo il cammino” ha dichiarato Yaron Leyvand, Vicepresidente esecutivo della divisione Giochi presso Zynga. “ Siamo felicissimi di festeggiare questa importante pietra miliare insieme ai fan e non vediamo l’ora di inaugurare, insieme, il nuovo capitolo del gioco.”

Ispirato dal compleanno più memorabile di Dudley Dursley, a partire da questa settimana, il gioco proporrà un nuovo evento basato sul tema “Zoo di Londra” in cui i giocatori dovranno raccogliere “regali” nel loro campo di gioco per guadagnare scrigni premio. Dando una svolta sinuosa a questo evento ispirato al compleanno, i giocatori potranno eseguire abbinamenti in corrispondenza di scatole misteriose sul loro campo di gioco liberando il pitone racchiuso al loro interno. A partire dal 23 settembre i giocatori potranno partecipare a una venerata tradizione di Hogwarts con l’evento in-game Orgoglio di casata (House Pride Event), completando puzzle per guadagnare punti per la propria casata che verranno tracciati in una leaderboard globale. Dal 22 al 24 settembre i giocatori che eseguiranno il login al gioco riceveranno un omaggio in-game giornaliero per celebrare l’occasione.

Chi visita i canali Twitter, Facebook e Instagram di Harry Potter: Puzzles & Spells nel corso della settimana dell’anniversario verrà invitato a pubblicare un suo ricordo preferito del gioco taggandolo #PuzzlesAndSpellsAnniversary. Tre giocatori scelti a sorte vinceranno un pacchetto premi straripante di valuta, articoli, bundle di potenziamenti in-game e molto altro ancora.

In Harry Potter: Puzzles & Spells i giocatori sono scagliati in un’avventura di abbinamento a 3 ricca di incantesimi, humour, colore e personaggi della serie Harry Potter. Grazie all’accompagnamento della colonna sonora e delle voci fuori campo dei film originali di Harry Potter, i fan seguono un’autentica rinarrazione su dispositivi mobili del viaggio di Harry nel Mondo magico. Guadagnando incantesimi e boost speciali mentre procedono nel gioco, i giocatori risolvono puzzle ad abbinamento a 3 in cui si incontrano rane di cioccolata saltellanti, chiavi alate svolazzanti, pezzi di scacchiera magici in assetto di battaglia e altri ostacoli e oggetti inattesi. Nello spirito di cameratismo e amichevole competizione di Hogwarts, i giocatori possono entrare a far parte o formare Club con altri fan per socializzare, collaborare alle strategie dei rompicapo, scambiarsi vite e gareggiare per i premi negli esclusivi Eventi di Club.

Harry Potter: Puzzles & Spells è giocabile in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android, oltre che su Amazon Kindle e Facebook. Per scoprire di più e per connettersi ad altri fan, seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter e visitate il sito del gioco all’indirizzo www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 nazioni e aree geografiche, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari serie di gioco, che sono state scaricate oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, piattaforma di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili tra le maggiori, Zynga è una piattaforma di prossima generazione leader del settore in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti in scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga ha sedi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nella concessione e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti. Altre informazioni su Warner Bros. Games sono reperibili su https://www.wbgames.com/.

Informazioni su Portkey Games

Portkey Games è il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato in videogiochi dedicato alla creazione di nuove esperienze di gaming e su dispositivi mobili ambientate nel Mondo magico ispirato alle storie originali di J.K. Rowling, in cui il giocatore è al centro dell’avventura. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e lasciarsi coinvolgere dall’ambiente del Mondo magico per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nell’immaginario coinvolgente del Mondo magico dove possono definire una storia del tutto personale.

Diritti di pubblicazione per WIZARDING WORLD, HARRY POTTER © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e personaggi, nomi e indizi relativi di HARRY POTTER © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Tutti i diritti riservati.

LO SCUDO WB: ™ e © Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

