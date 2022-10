Il Gruppo Mitsui Chemicals esporrà alla K2022 Trade Fair a Düsseldorf, Germania

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Mitsui Chemicals, Inc. (Tokyo: 4183; President & CEO: HASHIMOTO Osamu) e Mitsui Chemicals Europe GmbH (Düsseldorf, Germania; President: HIRAIWA Takeshi) presenteranno al K2022 – la fiera mondiale n.1 per le materie plastiche e la gomma – in qualità di Gruppo Mitsui Chemicals.



L’evento si terrà dal 19 al 26 ottobre 2022 a Düsseldorf, in Germania.





Alla fiera, con lo slogan “Feel Good Chemistry per un mondo sostenibile”, il Gruppo Mitsui Chemicals presenterà materiali e soluzioni innovativi che aiutano l’economia circolare e una società carbon neutral e sostenibile. Inoltre, il 20 e 24 ottobre si terranno delle presentazioni tecniche.



Venite a trovarci al nostro stand al K 2022 (padiglione 7a, stand D18).

Panoramica della mostra del Gruppo Mitsui Chemicals

Periodo di esposizione: 19 ottobre (mer) – 26 ottobre (mer), 2022 Venue: Fiera di Düsseldorf / Düsseldorf, Germania Ubicazione dello stand: 7a / D18

Articoli da esposizione di Materiali e informazioni

Prodotti/Soluzioni Tema Arlen™ Poliammide 6T modificata, resistente al calore e all’idrolisi per sostituzioni metalliche e componenti EV Aurum™ (TPI), una plastica supertecnologica per applicazioni ad alte prestazioni a temperature estreme Arcus™ Servizio di soluzioni per parti di robot in polimero, compresa la progettazione/selezione dei materiali e la produzione Exfola™ Film sigillante per imballaggi con buona repellenza all’olio e all’acqua Econykol™ Polioli a base di biomassa per poliuretani che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra Soluzioni di riciclo



per packaging RePLAYERTM – Sistema di stratificazione in plastica rinnovabile Soluzioni di packaging monomateriale Soluzioni di packaging in carta TAFNEX™ Materiale composito a base di polipropilene e fibra di carbonio per applicazioni strutturali ed estetiche TPXTM Polimetilpentene (PMP), un polimero a base di poliolefine con densità estremamente bassa, elevato punto di fusione, rilasciabilità e resistenza al vapore per apparecchiature mediche e di laboratorio autoclavabili. Concetto di modulo avanzato Concetto di modulo avanzato per porta posteriore e porta scorrevole Eco-bench MMP (Mold Master Plate) – stampo a sandwich (riciclo)

Presentazioni tecniche

– 20 ottobre, ore 11:00



Tema: “AURUMTM poliimmide termoplastica (TPI)



Una soluzione innovativa per le applicazioni più esigenti, mantenendo eccellenti prestazioni meccaniche a temperature estreme”.



Relatore: Samer Ziadeh



Technical Expert, Product Support Team, R&D Division

– 24 ottobre, ore 14:00



Tema: “Opzioni di design decorativo con compositi termoplastici a base di fibra di carbonio e polipropilene”.



Relatore: Dr. Christos Karatzias



Senior Manager, New Business Development Team, R&D Division

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web dedicato.



https://eu.mitsuichemicals.com/special/k2022/

Informazioni su Mitsui Chemicals (Tokyo: 4183, ISIN: JP3888300005)



Le origini di Mitsui Chemicals risalgono al 1912, quando iniziò a produrre materie prime per i fertilizzanti chimici dai sottoprodotti del gas di carbone, prima azienda in Giappone a farlo. Questa impresa ha contribuito in modo significativo all’aumento della produttività agricola, una questione sociale importante all’epoca. In seguito, l’azienda ha evoluto la sua tecnologia dai prodotti chimici del carbone ai prodotti chimici del gas e nel 1958 ha costruito il primo complesso petrolchimico del Giappone, dando così impulso all’industria giapponese. Oggi, l’azienda vanta molti prodotti di livello mondiale, con un fatturato di oltre 1.600 miliardi di yen e con oltre 160 aziende in 30 Paesi. Il suo portafoglio di attività comprende Soluzioni per la vita e la salute, Soluzioni per la mobilità, Soluzioni ICT, Materiali di base e materiali ecologici.



Mitsui Chemicals proseguirà a impegnarsi per affrontare le sfide sociali con la sua tecnologia all’avanguardia e con la “Creazione di nuovo valore per il cliente attraverso l’innovazione”.



Per ulteriori informazioni, consultare il sito https://www.mitsuichem.com

