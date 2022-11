Il Gruppo Medimaps nomina Meinhard F. Schmidt Presidente del Consiglio di amministrazione; aggiunge Anne Le Grand e altri cinque membri del Consiglio di amministrazione

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Medimaps Group (www.medimapsgroup.com), azienda med-tech svizzera/globale specializzata in software di elaborazione delle immagini per la valutazione della salute delle ossa, ha annunciato oggi nuove nomine nel suo Consiglio di amministrazione, con effetto immediato. Meinhard F. Schmidt, dirigente internazionale del settore MedTech/BioTech e Digital Health con oltre 25 anni di esperienza, è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione; e Anne Le Grand, un affermato dirigente e consulente del settore sanitario con oltre 30 anni di esperienza nell’industria globale delle tecnologie sanitarie, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione come membro indipendente.





Sono stati inoltre nominati altri cinque membri del Consiglio di amministrazione e un consigliere, che rafforzano le competenze di Medimaps in materia di investimenti e politica clinica. Visitare il sito web Medimaps per informazioni sull’intero Consiglio di amministrazione e sulla leadership del Gruppo Medimaps.

“ Sono lieto di dare il benvenuto a Meinhard e Anne nel nostro Consiglio di amministrazione”, ha dichiarato il Prof. Didier Hans, Ph.D., MBA, Chief Executive Officer e membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo Medimaps. “ I ruoli di leadership globale di Meinhard nel settore della diagnostica presso Philips e Roche Diagnostics e il lavoro di Anne alla guida di aziende di imaging medicale e di assistenza sanitaria, comprese le soluzioni di intelligenza artificiale, offrono a Medimaps competenze e acume significativi per sostenere la nostra crescita immediata e plasmare il nostro successo futuro.”

Informazioni sulle persone nominate:

Ms. Schmidt ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Philips e Roche Diagnostics, dove ha ricoperto vari ruoli dirigenziali globali nei settori Patient/Diabetes-Care, Laboratory- e PoC-Diagnostics. Successivamente ha lavorato come dirigente presso l’Istituto Straumann come responsabile della Business Unit e poi CEO, dove era responsabile del gruppo digitale per la “digitalizzazione” dell’industria dentale a livello mondiale. Attualmente ricopre ruoli di consiglio e consulenza per aziende MedTech/Digital Health pubbliche e private, concentrandosi sulla crescita e sulla commercializzazione.

ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Philips e Roche Diagnostics, dove ha ricoperto vari ruoli dirigenziali globali nei settori Patient/Diabetes-Care, Laboratory- e PoC-Diagnostics. Successivamente ha lavorato come dirigente presso l’Istituto Straumann come responsabile della Business Unit e poi CEO, dove era responsabile del gruppo digitale per la “digitalizzazione” dell’industria dentale a livello mondiale. Attualmente ricopre ruoli di consiglio e consulenza per aziende MedTech/Digital Health pubbliche e private, concentrandosi sulla crescita e sulla commercializzazione. Ms. Le Grand ha ricoperto il ruolo di vicepresidente globale IBM e di direttore generale di Watson Health Imaging, Oncology, Genomics and Life Sciences. Prima di IBM, ha ricoperto posizioni di leadership esecutiva presso Philips Health Systems, guidando le divisioni Therapeutic Care e Ultrasound. In precedenza, Le Grand è stata SVP Healthcare di Global X-ray per GE Healthcare, dove ha lanciato e rinnovato con successo i portafogli delle attività globali di radiografia, mammografia e malattie ossee metaboliche. Attualmente ricopre ruoli in seno al Consiglio di amministrazione e di consulenza per aziende sanitarie del settore pubblico e privato.

Altri membri del consiglio comprendono:

Robert Schier, Ph.D., Senior Investment Director presso Zürcher Kantonalbank Asset Management (Swisscanto Private Equity). Il Dr. Schier fa parte dei Consigli di amministrazione di molte aziende del settore delle scienze della vita. Si è laureato in farmacia presso l’Università di Vienna e ha conseguito un dottorato di ricerca in biotecnologie presso la University of Natural Resources and Life Sciences di Vienna.

Senior Investment Director presso Zürcher Kantonalbank Asset Management (Swisscanto Private Equity). Il Dr. Schier fa parte dei Consigli di amministrazione di molte aziende del settore delle scienze della vita. Si è laureato in farmacia presso l’Università di Vienna e ha conseguito un dottorato di ricerca in biotecnologie presso la University of Natural Resources and Life Sciences di Vienna. Myoung-Ok Kwon, Ph.D., partner di Swisscom e responsabile degli investimenti nel settore della salute digitale. Ha 20 anni di esperienza negli investimenti nel settore sanitario e nella ricerca farmaceutica. In Novartis è stata responsabile della strategia e della pianificazione della ricerca e della revisione del portafoglio. Ha conseguito un dottorato di ricerca in biochimica e genetica molecolare presso il Friedrich Miescher Institute, Novartis e l’Università di Basilea.

partner di Swisscom e responsabile degli investimenti nel settore della salute digitale. Ha 20 anni di esperienza negli investimenti nel settore sanitario e nella ricerca farmaceutica. In Novartis è stata responsabile della strategia e della pianificazione della ricerca e della revisione del portafoglio. Ha conseguito un dottorato di ricerca in biochimica e genetica molecolare presso il Friedrich Miescher Institute, Novartis e l’Università di Basilea. Georgette Schmid, gestore degli investimenti presso Helvetica Capital AG. Prima di entrare in Helvetica Capital, la signora Schmid aveva lavorato nel settore dello sviluppo commerciale e degli investimenti nell’ambito dei beni di consumo e dell’industria alberghiera. Ha conseguito un Master of Law presso l’Università di Zurigo e un Master of Business Administration (MBA) presso l’Ecole hôtelière de Lausanne.

gestore degli investimenti presso Helvetica Capital AG. Prima di entrare in Helvetica Capital, la signora Schmid aveva lavorato nel settore dello sviluppo commerciale e degli investimenti nell’ambito dei beni di consumo e dell’industria alberghiera. Ha conseguito un Master of Law presso l’Università di Zurigo e un Master of Business Administration (MBA) presso l’Ecole hôtelière de Lausanne. Prof. Didier Hans, Ph.D., MBA , CEO del Gruppo Medimaps dal 2012. Ha oltre 25 anni di esperienza nell’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA), nella macro e microarchitettura ossea, nelle tecniche di imaging a ultrasuoni e nella valutazione della composizione corporea. Insegna in tutto il mondo sull’imaging dell’osso e della composizione corporea e sull’osteoporosi. Ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica medica e un Executive MBA presso l’HEC di Ginevra.

, CEO del Gruppo Medimaps dal 2012. Ha oltre 25 anni di esperienza nell’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA), nella macro e microarchitettura ossea, nelle tecniche di imaging a ultrasuoni e nella valutazione della composizione corporea. Insegna in tutto il mondo sull’imaging dell’osso e della composizione corporea e sull’osteoporosi. Ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica medica e un Executive MBA presso l’HEC di Ginevra. Sarah Lumb, cofondatore e socio amministratore di Mission Global, società specializzata nel trasporto merci e nella logistica degli eventi. Ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione del gruppo, che oggi conta quasi 200 uffici partner in tutto il mondo. I suoi interessi commerciali si estendono ad altre due società – Ethical Pharmaceutical Consulting Service SA e Kanis SA – che investono in una vasta gamma di settori, ma con un particolare interesse per le biotecnologie, i dispositivi medici e altre aziende ad alta tecnologia.

cofondatore e socio amministratore di Mission Global, società specializzata nel trasporto merci e nella logistica degli eventi. Ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione del gruppo, che oggi conta quasi 200 uffici partner in tutto il mondo. I suoi interessi commerciali si estendono ad altre due società – Ethical Pharmaceutical Consulting Service SA e Kanis SA – che investono in una vasta gamma di settori, ma con un particolare interesse per le biotecnologie, i dispositivi medici e altre aziende ad alta tecnologia. Lauren Nicola, MD (consulente del consiglio), CEO di Triad Radiology Associates negli Stati Uniti, dove è specializzata in imaging mammario e radiologia pediatrica. Esperta di politica sanitaria a livello nazionale, la dott.ssa Nicola ricopre posizioni di leadership presso l’American College of Radiology, tra cui la presidenza del comitato per i rimborsi e del comitato per il Medicare Access and Chip Reauthorization Act (MACRA). Ha contribuito alla creazione e alla valutazione di numerosi nuovi codici di imaging e AI. Si è laureata in medicina presso la Duke University School of Medicine in North Carolina, Stati Uniti.

Informazioni su Medimaps Group

Le applicazioni software di imaging medicale del Gruppo Medimaps, basate su una tecnologia polivalente brevettata con capacità di intelligenza artificiale, forniscono soluzioni sanitarie che si inseriscono perfettamente nel flusso di lavoro a beneficio del paziente. TBS iNsight™ (Osteo) è utilizzato da anni nella pratica clinica in tutto il mondo nel campo dell’osteoporosi. È diventato il nuovo gold standard per la valutazione della struttura ossea nella pratica clinica di routine. Il TBS ha ottenuto un riconoscimento internazionale con oltre 900 pubblicazioni scientifiche sottoposte a peer-review, è incluso in molte linee guida ed è utilizzato da oltre 30.000 medici in tutto il mondo, comprese le principali istituzioni sanitarie. Per saperne di più https://www.medimapsgroup.com/.

