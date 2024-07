Il gruppo I-care acquisisce le risorse e le licenze di manutenzione predittiva di Sensirion Connected Solutions per rafforzare la propria posizione strategica in Germania e all’estero

MONS, Belgio–(BUSINESS WIRE)–Il gruppo I-care, leader mondiale nella salute delle macchine, ha annunciato un accordo con Sensirion Connected Solutions GmbH per l’acquisizione delle risorse e delle licenze della sua linea di prodotti per la manutenzione predittiva. L’accordo rafforza la presenza di I-care in Germania e la sua posizione di leader mondiale nella manutenzione predittiva industriale. Allo stesso tempo, questo accordo offre agli ex clienti di Sensirion Connected Solutions l’opportunità di continuare a seguire la loro strategia di manutenzione predittiva.





Sensirion Connected Solutions, fornitore leader di soluzioni “sensor-as-a-service”, ha sviluppato e commercializzato una soluzione di manutenzione predittiva end-to-end con il marchio AiSight. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha annunciato l’intenzione di interrompere le attività di monitoraggio delle condizioni e di concentrarsi completamente sul monitoraggio delle emissioni di metano come attività di servizio basata sui dati.

Sensirion ha preso questa decisione perché la struttura del mercato della manutenzione predittiva non è adatta strategicamente all’obiettivo di Sensirion di diventare il fornitore leader nel suo settore attraverso le innovazioni.

Dopo aver analizzato il mercato, Sensirion Connected Solutions ha scelto I-care per la vendita delle risorse di AiSight e ha concordato un accordo di licenza relativo alla sua tecnologia. I-care ha rappresentato per Sensirion una scelta sicura per offrire ai suoi ex clienti una certa continuità nel loro percorso verso la manutenzione predittiva.

Fabrice Brion, fondatore e CEO di I-care, è completamente d’accordo con la valutazione di Sensirion del mercato della manutenzione predittiva: “20 o 10 anni fa, era ancora possibile avviare un’azienda di manutenzione predittiva partendo da zero. Oggi, la struttura e le dimensioni del mercato richiedono operatori dedicati. Questo è il motivo per cui il consolidamento del mercato è vicino”.

“Siamo lieti di aver trovato un’opportunità con I-care che consente ai nostri clienti esistenti di continuare a seguire le loro strategie di manutenzione predittiva. Questo accordo garantisce ai nostri clienti programmi di manutenzione continui, mentre noi ci concentriamo sulla nostra strategia principale nel mercato del monitoraggio delle emissioni”, ha dichiarato Felix Hoehne, direttore generale di Sensirion Connected Solutions.

I-care, che ha già 4 uffici in Germania, sta rafforzando la sua presenza nel paese e può ampliare la sua base di clienti: gli ex clienti di AiSight operano in segmenti industriali del tutto complementari a quelli in cui è presente I-care.

