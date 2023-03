Il Forum dei Giovani Leader dell’Asia si apre a Nansha, Guangzhou

Guangzhou, Cina–(BUSINESS WIRE)–Guangzhou, una delle città cinesi più sviluppate, sta costruendo una piattaforma di comunicazione e cooperazione per i giovani asiatici.

Il Forum dei Giovani Leader dell’Asia si è aperto il 25 marzo. Quasi 400 ospiti e rappresentanti dei giovani provenienti da paesi asiatici si sono riuniti a Nansha per discutere sul miglioramento della cooperazione giovanile, il rafforzamento dei valori comuni e la promozione della pace e dello sviluppo in Asia.

Durante i tre giorni del forum, gli ospiti e i rappresentanti dei giovani asiatici hanno discusso di temi quali lo sviluppo di alta qualità, l’assistenza sanitaria, le tendenze globali, la finanza e gli investimenti, la cooperazione e lo sviluppo della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e i dialoghi tra i giovani leader della Cina e degli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di promuovere i legami interpersonali nei Paesi lungo la Nuova Via della Seta e la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, facendo leva sul potere dei giovani nella governance globale, nello scambio e nell’apprendimento reciproco.

Per motivare i giovani a dare maggiore contributo alla governance globale, i leader politici di diversi paesi hanno espresso le loro aspettative nei confronti dei giovani durante il forum online o in loco.

L’ex primo ministro giapponese Yukio Hatoyama ha dichiarato via videoconferenza: “La forza e il coraggio dei giovani asiatici sono necessari per affrontare i problemi comuni dell’umanità”. Lee Jae-jung, vicepresidente del Comitato per gli affari esteri e l’unificazione dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, ha dichiarato: “I giovani avranno un ruolo maggiore in Asia”.

I rappresentanti dei giovani ritengono che tutti i paesi asiatici abbiano un enorme potenziale di cooperazione in campi come la scienza e la tecnologia, la cultura, l’assistenza sanitaria, la finanza e gli investimenti e altri settori chiave. Il Forum dei Giovani Leader dell’Asia, come una piattaforma di comunicazione e cooperazione, è ampiamente riconosciuto per le opportunità che ha creato per i giovani.

Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato in un video: “Ringrazio la parte cinese per aver dato ai giovani l’opportunità di impegnarsi… perché una conferenza è solo un catalizzatore per allargare i nostri orizzonti”. I partecipanti hanno affermato che il forum ha svolto un ruolo positivo nel promuovere la cooperazione e nel delineare un futuro promettente per l’Asia.

Dopo la conclusione del forum ha avuto luogo la piantata della “Foresta dell’Amicizia dei Giovani Asiatici”, con l’intento di rafforzare l’amicizia tra i giovani asiatici.

Contacts

Deng Xinchen



619378122@qq.com