Il fornitore di stoccaggio di energia elettrica INTILION riceve l’ordine più grande nella storia dell’azienda ad oggi

PASM, una controllata di Telekom, ordina sistemi di stoccaggio con una capacità totale di circa 60 MWh

Ingresso nel mercato in espansione dell’accumulo di energia per il settore delle telecomunicazioni e per i data center

Da utilizzarsi per il bilanciamento della frequenza e i servizi di bilanciamento

PADERBORN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore di stoccaggio di energia elettrica INTILION ha ricevuto l’ordine più grande nella storia dell’azienda da PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH (PASM), una società interamente controllata da Deutsche Telekom. Gli impianti di stoccaggio di energia elettrica con una capacità totale di circa 60 MWh verranno installati presso le sedi Telekom. L’attivazione è prevista per la fine del 2023.

Il Dott. André Haubrock, CEO di INTILION AG, ha affermato: “L’ordine di PASM è un’altra importante pietra miliare nello sviluppo dell’azienda. Non solo abbiamo ricevuto il nostro ordine di sistemi di stoccaggio su larga scala più grande ad oggi da parte di un cliente ben noto, ma siamo anche entrati con successo nell’importante mercato dei sistemi di stoccaggio di energia elettrica per l’industria delle telecomunicazioni e dei data center. Prevediamo una forte domanda di sistemi di stoccaggio di energia elettrica in questi settori nei prossimi anni – soprattutto grazie al passaggio all’elettricità da energie rinnovabili. Abbiamo già fatto i preparativi per assumere un ruolo importante anche in questo mercato”.

Le unità di stoccaggio su ampia scala INTILION | scalecube devono essere utilizzate in tre sedi per il bilanciamento della frequenza e i servizi di bilanciamento. L’installazione sarà frontale al contatore. I sistemi di stoccaggio di energia elettrica con una capacità di circa 26 MWh devono essere installati in ciascuna delle due sedi di Hanover e Bamberg, mentre altri 6 MWh saranno installati nella sede di Münster. Le operazioni di prova inizieranno nel terzo trimestre del 2023 e passeranno a operazioni regolari entro la fine del 2023.

Ad oggi, INTILION ha venduto le sue soluzioni di stoccaggio su larga scala principalmente alle società di servizi pubblici. Con l’ordine di PASM, INTILION sta ora sviluppando nuovi settori come gruppi di clienti per i sistemi di stoccaggio su larga scala INTILION | scalecube, che possono essere installati con una capacità di fino a 100 MWh. Con l’avanzare della digitalizzazione, sono necessari altri data center con grandi esigenze energetiche in tutto il mondo. Questo apre un ulteriore potenziale nel mercato in già rapida crescita dei sistemi di accumulo di energia elettrica. Con i sistemi di stoccaggio di energia elettrica è possibile incrementare la quota di energie rinnovabili per il consumo di elettricità e quindi promuovere la trasformazione in “data center” ecologici.

Informazioni su INTILION AG



INTILION AG è uno dei principali fornitori di soluzioni di stoccaggio dell’energia elettrica (ESS) innovative, altamente scalabili e integrabili con una serie completa di servizi, principalmente da utilizzare in infrastrutture essenziali e rilevanti al sistema come applicazioni commerciali, industriali e di rete. Le capacità di stoccaggio dei prodotti ESS intelligenti al litio-ione dell’azienda vanno dai 70 kWh ai 100 MWh. Il portafoglio di soluzioni e servizi di INTILION sta guidando il processo verso un settore energetico decarbonizzato, flessibile e digitale, consentendo la transizione verso l’utilizzo di energia a zero impatto climatico, rinnovabile e pulita. I clienti dell’azienda comprendono società di servizi pubblici e distributori di energia locali, regionali e internazionali, oltre a distributori di sistemi e appaltatori di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) in Europa. INTILION AG ha sede a Paderborn, in Germania, e appartiene al Gruppo HOPPECKE, di proprietà della famiglia, con una tradizione di oltre 95 anni di esperienza e eccellenza nella progettazione di batterie. Per maggiori informazioni visitare https://intilion.com.

Informazioni su PASM



PASM Power & Air Solutions è il fornitore energetico di Telekom Group in Germania e garantisce la disponibilità di infrastrutture critiche. Questo comprende l’approvvigionamento, la fornitura e la consegna di energia. PASM è impegnata in modo sostenibile all’espansione delle energie rinnovabili. Per maggiori informazioni, visitare https://www.pasm.de/.

Referente INTILION per la stampa finanziaria:



Monika Collée



E-Mail: Monika.Collee@intilion.com

Telefono: +49 (0) 5251 693 326 2

Referente PASM per la stampa:



Ann Carolin Kröger



Esperta di comunicazioni



E-Mail: Ann-Carolin.Kroeger@pasm.de

Telefono: +49 251 39773011

Contacts

Nome: André Haubrock



Tel: +49 (0)525169320



Email: andre.haubrock@intilion.com

alexander.neblung@kirchhoff.de